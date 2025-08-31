UPI Payment Without Internet: इंटरनेट के बिना भी होगा यूपीआई पेमेंट, फोन से डायल करें ये नंबर; 24x7 सेवा उपलब्ध

डिजिटल डेस्क: भारत में डिजिटल पेमेंट की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। गांवों से लेकर शहरों तक लोग अब कैश की बजाय UPI को प्राथमिकता देने लगे हैं। हालांकि, इंटरनेट की कमी वाले इलाकों में यह सुविधा कई बार परेशानी का कारण बन जाती है। लेकिन अब इसका आसान समाधान (UPI Payment Withiut Internet) मौजूद है। आप बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी आसानी से UPI पेमेंट कर सकते हैं।

बिना इंटरनेट UPI पेमेंट कैसे करें?

इसके लिए आपको अपने मोबाइल से *99# डायल करना होगा।

इसे डायल करने के बाद अपनी भाषा चुनें।

मेन्यू में से Send Money विकल्प सेलेक्ट करें।

रिसीवर की जानकारी देने के लिए UPI ID, मोबाइल नंबर या बैंक अकाउंट नंबर का इस्तेमाल करें।

अब राशि (Amount) दर्ज करें।

अंत में अपना UPI PIN डालकर पेमेंट कन्फर्म करें।

कुछ ही सेकंड में आपका पेमेंट कन्फर्म हो जाएगा। इस प्रक्रिया में इंटरनेट की जरूरत नहीं होती और यह सेवा सामान्य कीपैड फोन पर भी उपलब्ध है।

इस सुविधा के फायदे

इस सुविधा का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप बिना इंटरनेट वाले क्षेत्रों में भी आसानी से पैसे भेज या प्राप्त कर सकते हैं।

यह सेवा 24x7 उपलब्ध है।

किसी भी अतिरिक्त ऐप की आवश्यकता नहीं होती।

स्मार्टफोन ही नहीं, साधारण मोबाइल से भी लेन-देन संभव है।

ये बैंक दे रहे सुविधा

यह सेवा लगभग सभी बड़े बैंक ऑफर करते हैं। इनमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), एचडीएफसी बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक (PNB), बैंक ऑफ बड़ौदा समेत कई अन्य बैंक शामिल हैं।