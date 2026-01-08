मेरी खबरें
    By Digital DeskEdited By: Akash Pandey
    Publish Date: Thu, 08 Jan 2026 04:00:40 PM (IST)Updated Date: Thu, 08 Jan 2026 04:00:40 PM (IST)
    महिलाओं की सुरक्षा के मामले में बेंगलुरु और चेन्नई अव्वल, नई रिपोर्ट में सामने आई टॉप 10 शहरों की सूची, देखें पूरी लिस्ट
    महिलाओं की सुरक्षा के मामले में कौन सा शहर आगे( फाइल फोटो)

    1. महिलाओं की सुरक्षा के मामले में गलुरु और चेन्नई अव्वल
    2. कंसल्टिंग फर्म अवतार ग्रुप की हालिया रिपोर्ट में खुलासा
    3. देश के 125 शहरों की महिलाओं को शामिल किया गया

    डिजिटल डेस्क। महिलाओं की सुरक्षा और करियर के बेहतर अवसरों के मामले में बेंगलुरु और चेन्नई सबसे आगे निकलकर सामने आए हैं। यह जानकारी वर्कप्लेस कल्चर कंसल्टिंग फर्म अवतार ग्रुप की हालिया रिपोर्ट में सामने आई है।

    ‘टॉप सिटीज फॉर वीमेन इन इंडिया (TCWI)’ के चौथे संस्करण में देश के 125 शहरों की महिलाओं को शामिल किया गया। इस अध्ययन में महिलाओं से उनकी सुरक्षा, कार्यस्थल के माहौल और करियर में आगे बढ़ने के अवसरों को लेकर सवाल किए गए। इन्हीं मानकों के आधार पर शहरों को रैंकिंग दी गई।

    यह रिपोर्ट एक लॉन्गिट्यूडिनल इन्क्लूजन इंडेक्स के रूप में तैयार की गई है, जो यह आंकलन करती है कि कौन-से शहर महिलाओं की भागीदारी, सुरक्षा और प्रोफेशनल ग्रोथ को लगातार बेहतर बना रहे हैं।

    बेंगलुरु फिर बना नंबर-1

    रिपोर्ट के अनुसार, बेंगलुरु ने 53.29 CIS स्कोर के साथ पहला स्थान हासिल किया है। यहां महिलाओं को करियर ग्रोथ के बेहतर मौके, मजबूत इंडस्ट्री सपोर्ट और अपेक्षाकृत सुरक्षित माहौल मिलता है। यही वजह है कि यह शहर लगातार दूसरे साल भी इस सूची में शीर्ष पर बना हुआ है।


    चेन्नई दूसरे स्थान पर कायम

    महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से चेन्नई ने दूसरा स्थान बरकरार रखा है। यह शहर साल 2024 में भी दूसरे नंबर पर था और 2025 में भी अपनी स्थिति बनाए रखने में सफल रहा।

    टॉप 10 में ये शहर शामिल

    रिपोर्ट के मुताबिक, तीसरे स्थान पर पुणे और चौथे पर हैदराबाद रहा। मुंबई, जो 2024 में तीसरे स्थान पर थी, 2025 में फिसलकर पांचवें नंबर पर पहुंच गई। टॉप 10 सुरक्षित शहरों की सूची में इसके बाद गुरुग्राम, कोलकाता, अहमदाबाद, त्रिवेंद्रम और कोयंबटूर शामिल है।

