पत्नी ने जिसे समझा पति की बहन, वो निकली 'सौतन'... बेंगलुरु में शादी के नाम पर 1.53 करोड़ की ठगी

डिजिटल डेस्क। बेंगलुरु में 29 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर नव्या श्री के साथ एक शातिर ठग विजय राज गौड़ा ने करोड़ों की धोखाधड़ी को अंजाम दिया है। आरोपी ने खुद को एक बड़ा बिजनेस टाइकून बताकर नव्या को प्रेम जाल में फंसाया और फिर निवेश के नाम पर उसके परिवार की जीवन भर की कमाई लूट ली।

715 करोड़ की संपत्ति का झूठा दावा मार्च 2024 में नव्या की मुलाकात ओक्कालिगा वैवाहिक सेवा के माध्यम से विजय राज गौड़ा से हुई। विजय ने खुद को 'वीआरजी एंटरप्राइजेज' का मालिक बताया और दावा किया कि उसके पास बेंगलुरु के पॉश इलाकों में करोड़ों की जमीनें और क्रशर का कारोबार है। उसने नव्या का भरोसा जीतने के लिए ईडी (ED) से संबंधित एक फर्जी जमानत आदेश भी दिखाया और खुद को 715 करोड़ की संपत्ति का मालिक बताया।