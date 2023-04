Gangster Atiq Ahmed Shot Dead: अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की प्रयागराज में गोली मारकर हत्‍या

Gangster Atiq Ahmed Shot Dead: उत्तर प्रदेश से इस समय बड़ी खबर सामने आई है। माफिया से नेता बने अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ अहमद की प्रयागराज में मेडिकल के लिए ले जाते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जिन तीन लोगों ने हत्या की उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिए गए माफिया अतीक और अशरफ की काल्विन अस्पताल के पास हत्या कर दी गई। दोनों को स्वास्थ्य परीक्षण के लिए काल्विन अस्पताल परीक्षण के लिए ले जाया जा रहा था।

#WATCH | Uttar Pradesh: Moment when Mafia-turned-politician Atiq Ahmed and his brother Ashraf Ahmed were shot dead by assailants while interacting with media. (Warning: Disturbing Visuals) pic.twitter.com/PBVaWji04Q — ANI (@ANI) April 15, 2023

उसी दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई। अज्ञात वाहनों से आए हमलावर इस सनसनीखेज हत्याकांड को अंजाम दे सरेंडर कर दिया। जिले की सीमा को सील कर दिया गया है। मौके पर पुलिस के साथ आरएएफ को भी बुला लिया गया है। इस घटना के कुछ देर पहले ही उमेश पाल हत्याकांड के विवेचक प्रभारी निरीक्षक धूमनगंज राजेश कुमार मौर्या पुलिस टीम के साथ अतीक और उसके भाई अशरफ को कसारी मसारी मोहल्ले मे ले गए थे।

#WATCH | Uttar Pradesh: Visuals from Prayagraj where Mafia-turned-politician Atiq Ahmed and his brother Ashraf Ahmed were shot dead. pic.twitter.com/RBSDxTk5TY — ANI (@ANI) April 15, 2023

Uttar Pradesh | Mafia-turned-politician Atiq Ahmed and his brother Ashraf Ahmed shot dead while being taken for medical in Prayagraj. pic.twitter.com/8SONlCZIm0 — ANI (@ANI) April 15, 2023

अतीक ने वहां नाटे तिराहे के पास झाड़ियों के बीच स्थित खंडहरनुमा मकान में झोले में छिपाकर रखे गए असलहा व कारतूस बरामद कराया था। पांच कारतूस पर पाकिस्तान आर्डिनेंस फैक्ट्री (पीओएफ) अंकित मिले थे। अतीक ने यह भी बताया था कि उसके कहने पर ही गुर्गों ने असलहा और कारतूस को छिपा दिया था।

करीब 10 लाख् रुपये में कोल्ड पिस्टल खरीदी गई थी। घटना स्थल से कोल्ड पिस्टल का खोखा मिला था, जिसका बरामद पिस्टल से मिलान करवाया जाएगा। यहां से अतीक और अशरफ को स्वास्थ्य परीक्षण के लिए काल्विन अस्पताल ले जाया जा रहा था, कि साढ़े 10 बजे मेडिकल कराने के लिए काल्विन अस्पताल ले जा रहे थे। इसी दौरान तीन युवकों ने अतीक की कनपटी पर सटाकर गोली मार दी गई।

अशरफ की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस दौरान तीनों को पकड़ लिया। करीब 10 राउंड हुई फायरिंग में एक सिपाही भी घायल हो गया। पूरे जिले की सीमा को सील कर दिया गया है। शहर के संवेदनशील इलाकों में पुलिस और आरएएफ के जवान तैनात कर दिए गए हैं। पुराने शहर में दंगे की स्थिति है।

#WATCH | Uttar Pradesh: Visuals from Prayagraj where Mafia-turned-politician Atiq Ahmed and his brother Ashraf Ahmed were shot dead. pic.twitter.com/RBSDxTk5TY — ANI (@ANI) April 15, 2023

Uttar Pradesh | Mafia-turned-politician Atiq Ahmed and his brother Ashraf Ahmed shot dead while being taken for medical in Prayagraj. pic.twitter.com/8SONlCZIm0 — ANI (@ANI) April 15, 2023

#WATCH | Uttar Pradesh: "Three people have been arrested. Further details to be shared later": Police personnel on Atiq Ahmed and Ashraf Ahmed shot dead in Prayagraj pic.twitter.com/pNgyh2IpUJ — ANI (@ANI) April 15, 2023

Posted By: Navodit Saktawat