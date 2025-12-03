मेरी खबरें
    केरल के मुन्नार में भाजपा की 'सोनिया गांधी' कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही चुनाव

    केरल के मुन्नार से स्थानीय चुनाव की सरगर्मियों एक नाम चर्चा का विषय बना हुआ है। वो नाम है 'सोनिया गांधी'। मुन्नार के एक वार्ड से भाजपा की एक महिला प्रत्याशी हैं, जिनका नाम सोनिया गांधी है। ऐसे में जो भी इस नाम को सुन रहा है, आश्चर्यचकित हो जा रहा है।

    By Digital Desk
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Wed, 03 Dec 2025 06:39:16 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 03 Dec 2025 07:44:48 AM (IST)
    केरल के मुन्नार में भाजपा की 'सोनिया गांधी' कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही चुनाव

    HighLights

    1. मुन्नार में भाजपा प्रत्याशी का नाम सोनिया गांधी
    2. पिता ने सोनिया गांधी से प्रभावित होकर रखा था नाम
    3. शादी के बाद पति भाजपा के सक्रिया कार्यकर्ता

    डिजिटल डेस्क: मशहुर नाटककार शेक्सपियर ने कभी कहा था, नाम में क्या रखा है? लेकिन इंसान के जीवन में नाम पहचान का एक बड़ा जरिया है, खासकर तब जब आपका नाम कुछ अलग हो। केरल के मुन्नार से इन दिनों एक नाम सामने आ रहा है, जो कि देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। वो नाम है 'सोनिया गांधी'। खास बात ये है कि ये कांग्रेस की पूर्व राष्टीय अध्यक्ष सोनिया गांधी नहीं हैं, बल्की भाजपा की प्रत्याशी सोनिया गांधी हैं।

    दरअसल, केरल में स्थानीय निकाय और पंचायत के चुनाव होने वाले हैं। इसके लिए मुन्नार में भाजपा ने एक महिला उम्मीदवार को मैदान में उतारा है, जिसका नाम स्थानीय स्तर के साथ-साथ अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। मुन्नार के नल्लथन्नी वार्ड नंबर 16 से भाजपा ने जिस महिला प्रत्याशी को मैदान में उतारा है, उनका नाम सोनिया गांधी है। जो भी इस नाम को सुन रहा है, एक बार के लिए आश्चर्यचकित जरूर हो जा रहा है।


    भाजपा प्रत्याशी का नाम सोनिया गांधी सुनकर लोग अचरज में है कि कांग्रेस पार्टी की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और इतनी बड़ी नेता ने भाजपा कब ज्वाइन कर लिया। और तो और वह मुन्नार में स्थानीय चुनाव क्यों लड़ रही हैं। हालांकि मामला कुछ और ही है। भाजपा ने जिस प्रत्याशी को मैदान में उतारा है, उसका नाम भी सोनिया गांधी ही है। इतना ही नहीं ऐसा नाम रखे जाने के पीछे की कहानी भी कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष से ही जुड़ी हुई है।

    ऐसे पड़ा यह नाम

    मुन्नार के नल्लथन्नी कॉलोनी निवासी 34 वर्षीय सोनिया गांधी का बचपन से ही यही नाम है। उनके पिता दुरी राज, मजदूर हैं। वह कांग्रेस समर्थक हैं, ऐसे में जब दुरी राज के घर बेटी पैदा हुई, तो उन्होंने उसका नाम कांग्रेस की बड़ी नेत्री सोनिया गांधी के नाम पर रख दिया। सोनिया गांधी उस समय देश में काफी लोकप्रिय थीं। आस-पास के लोगों में इस नाम के कारण उनकी खास पहचान बन गई।

    शादी के बाद भाजपा से जुड़ी

    वहीं शादी के सोनिया का जीवन पूरी तरह बदल गया। सोनिया की शादी सुभाष से हुई, जो भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। वह स्थानीय राजनीति और पंचायत के स्तर पर सक्रिय रूप से पार्टी का काम करते हैं। इसके साथ ही वह उपचुनाव भी लड़ चुके हैं। ऐसे में उनकी पत्नी सोनिया भी भाजपा के साथ ही जुड़ गई। इस बार पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है।

    कांग्रेस और CPI(M) के खिलाफ मैदान में सोनिया गांधी

    जानकारी के अनुसार, यह सोनिया गांधी का पहला चुनाव है। उनके खिलाफ इस सीट पर कांग्रेस की महिला उम्मीदवार मंजुला रमेश और सीपीआई(एम) की उम्मीदवार वलारमती मैदान में हैं। अपने नाम के कारण इस वार्ड का चुनाव सुर्खियों में, जो भी सुन रहा है वह आश्चर्य कर रहा है कि सोनिया गांधी नाम की महिला कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। धीरे-धीरे देशभर में इसे लेकर चर्चा होने लगी है।

