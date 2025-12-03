केरल के मुन्नार में भाजपा की 'सोनिया गांधी' कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही चुनाव

डिजिटल डेस्क: मशहुर नाटककार शेक्सपियर ने कभी कहा था, नाम में क्या रखा है? लेकिन इंसान के जीवन में नाम पहचान का एक बड़ा जरिया है, खासकर तब जब आपका नाम कुछ अलग हो। केरल के मुन्नार से इन दिनों एक नाम सामने आ रहा है, जो कि देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। वो नाम है 'सोनिया गांधी'। खास बात ये है कि ये कांग्रेस की पूर्व राष्टीय अध्यक्ष सोनिया गांधी नहीं हैं, बल्की भाजपा की प्रत्याशी सोनिया गांधी हैं।

दरअसल, केरल में स्थानीय निकाय और पंचायत के चुनाव होने वाले हैं। इसके लिए मुन्नार में भाजपा ने एक महिला उम्मीदवार को मैदान में उतारा है, जिसका नाम स्थानीय स्तर के साथ-साथ अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। मुन्नार के नल्लथन्नी वार्ड नंबर 16 से भाजपा ने जिस महिला प्रत्याशी को मैदान में उतारा है, उनका नाम सोनिया गांधी है। जो भी इस नाम को सुन रहा है, एक बार के लिए आश्चर्यचकित जरूर हो जा रहा है।

भाजपा प्रत्याशी का नाम सोनिया गांधी सुनकर लोग अचरज में है कि कांग्रेस पार्टी की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और इतनी बड़ी नेता ने भाजपा कब ज्वाइन कर लिया। और तो और वह मुन्नार में स्थानीय चुनाव क्यों लड़ रही हैं। हालांकि मामला कुछ और ही है। भाजपा ने जिस प्रत्याशी को मैदान में उतारा है, उसका नाम भी सोनिया गांधी ही है। इतना ही नहीं ऐसा नाम रखे जाने के पीछे की कहानी भी कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष से ही जुड़ी हुई है। ऐसे पड़ा यह नाम मुन्नार के नल्लथन्नी कॉलोनी निवासी 34 वर्षीय सोनिया गांधी का बचपन से ही यही नाम है। उनके पिता दुरी राज, मजदूर हैं। वह कांग्रेस समर्थक हैं, ऐसे में जब दुरी राज के घर बेटी पैदा हुई, तो उन्होंने उसका नाम कांग्रेस की बड़ी नेत्री सोनिया गांधी के नाम पर रख दिया। सोनिया गांधी उस समय देश में काफी लोकप्रिय थीं। आस-पास के लोगों में इस नाम के कारण उनकी खास पहचान बन गई।