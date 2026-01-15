BMC Election 2026: कौन होगा मुंबई का 'असली बॉस', शिंदे-भाजपा की घेराबंदी और राज ठाकरे का फैक्टर, वोटिंग आज

डिजिटल डेस्क। देश की सबसे संपन्न महानगरपालिका बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के चुनाव(Mumbai Civic Polls) आज महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा तय करने वाले माने जा रहे हैं। इन चुनावों का असर सिर्फ मुंबई की सत्ता तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह उद्धव ठाकरे के राजनीतिक भविष्य की भी कड़ी परीक्षा है। महाराष्ट्र में बीएमसी समेत कुल 29 नगर निकायों के लिए आज मतदान हो रहा है।

उद्धव ठाकरे के सामने सबसे बड़ी चुनौती पार्टी टूट और सत्ता से बाहर होने के बाद यह पहला बड़ा मौका है, जब उद्धव ठाकरे जनता के बीच अपनी ताकत को परखेंगे। कभी शिवसेना का मजबूत गढ़ मानी जाने वाली मुंबई में अब मुकाबला आसान नहीं है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट और भारतीय जनता पार्टी (BJP) की संयुक्त रणनीति ने मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना दिया है।