BMC Election 2026: कौन होगा मुंबई का 'असली बॉस', शिंदे-भाजपा की घेराबंदी और राज ठाकरे का फैक्टर, वोटिंग आज

डिजिटल डेस्क। देश की सबसे संपन्न महानगरपालिका बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के चुनाव(Mumbai Civic Polls) आज महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा तय करने वाले माने जा रहे हैं। इन चुनावों का असर सिर्फ मुंबई की सत्ता तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह उद्धव ठाकरे के राजनीतिक भविष्य की भी कड़ी परीक्षा है। महाराष्ट्र में बीएमसी समेत कुल 29 नगर निकायों के लिए आज मतदान हो रहा है।
उद्धव ठाकरे के सामने सबसे बड़ी चुनौती
पार्टी टूट और सत्ता से बाहर होने के बाद यह पहला बड़ा मौका है, जब उद्धव ठाकरे जनता के बीच अपनी ताकत को परखेंगे। कभी शिवसेना का मजबूत गढ़ मानी जाने वाली मुंबई में अब मुकाबला आसान नहीं है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट और भारतीय जनता पार्टी (BJP) की संयुक्त रणनीति ने मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना दिया है।
राज ठाकरे की MNS बन सकती है गेमचेंजर
इस चुनाव में राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) की भूमिका अहम मानी जा रही है। मराठी अस्मिता के मुद्दे पर उनकी राजनीति शिवसेना (UBT) के पारंपरिक वोट बैंक को नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे त्रिकोणीय मुकाबले के आसार बनते दिख रहे हैं।
BJP की रणनीतिक घेराबंदी
पिछले कुछ वर्षों में भाजपा ने मुंबई में अपनी पकड़ मजबूत की है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और हिंदुत्व के एजेंडे के साथ पार्टी इस बार बीएमसी पर कब्जा जमाने की पूरी तैयारी में है। उम्मीदवारों और मतदान केंद्रों से जुड़ी जानकारी राज्य चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
चुनाव के बड़े मुद्दे
मुस्लिम वोट बैंक: इस बार मुस्लिम मतदाताओं का रुख नतीजों में अहम भूमिका निभा सकता है। उद्धव ठाकरे इसे संविधान और लोकतंत्र की लड़ाई बता रहे हैं, जबकि भाजपा इस वर्ग में भी सेंध लगाने की कोशिश कर रही है।
जलभराव और विकास: हर साल मानसून में मुंबई का जलमग्न होना बड़ा चुनावी मुद्दा है। विपक्ष ने लंबे समय से बीएमसी पर काबिज शिवसेना को भ्रष्टाचार और कमजोर बुनियादी ढांचे को लेकर घेरा है।
यह भी पढ़ें- Weather Update: अभी और सताएगी ठंड... कश्मीर में जमी डल झील, IMD का कई राज्यों को अलर्ट