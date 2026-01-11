कितनी भी बार टूटा, पर हर बार शान से खड़ा हुआ: सोमनाथ मंदिर के 1000 साल के संघर्ष और जीत की अद्भुत कहानी

डिजिटल डेस्क। अरब सागर की लहरें सदियों से जिस तट को चूमती आ रही हैं, वह केवल एक मंदिर की चौखट नहीं है, बल्कि भारत की अदम्य जिजीविषा (जीने की इच्छा) और आस्था का जीवंत प्रमाण है। गुजरात के वेरावल बंदरगाह पर स्थित सोमनाथ मंदिर (प्रथम ज्योतिर्लिंग) इतिहास के उन पन्नों का गवाह है, जहां तलवार की धार और भक्ति की शक्ति के बीच बार-बार टकराव हुआ।

आज हम उस काले अध्याय के 1000 साल बाद खड़े हैं, जब महमूद गजनवी ने इस मंदिर को जमींदोज किया था। लेकिन सोमनाथ की कहानी टूटने की नहीं, बल्कि हर बार टूटकर फिर से खड़े हो जाने की है। यह कहानी विध्वंस पर निर्माण की विजय की है।

1026 ईसवी: वह काला दिन और गजनवी का हमला इतिहास के पन्नों में 1025-1026 ईसवी का समय सोमनाथ के लिए सबसे भयावह कालखंड था। अफगानिस्तान का शासक महमूद गजनवी, भारत की अपार धन-संपदा और मूर्ति-पूजा को नष्ट करने के इरादे से एक विशाल सेना लेकर गुजरात पहुंचा। उस समय सोमनाथ मंदिर की समृद्धि की चर्चा अरब देशों तक थी। कहा जाता है कि मंदिर में हजारों किलो सोना और बेशकीमती रत्न जड़े थे। गजनवी ने जब आक्रमण किया, तो निहत्थे पुजारियों और स्थानीय लोगों ने मंदिर को बचाने के लिए अभूतपूर्व साहस दिखाया। इतिहासकार बताते हैं कि मंदिर की रक्षा करते हुए लगभग 50,000 श्रद्धालुओं ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। लेकिन क्रूरता की जीत हुई। गजनवी ने शिवलिंग को खंडित किया, मंदिर को तोड़ा और ऊंटों-घोड़ों पर लादकर अथाह सोना-चांदी लूटकर ले गया। उसने सोचा था कि वह 'सोमनाथ' को मिटा देगा, लेकिन वह पत्थरों को तोड़ पाया, आस्था को नहीं।

बार-बार टूटा, बार-बार बना गजनवी का हमला अंतिम नहीं था, बल्कि यह एक सिलसिले की शुरुआत थी। सोमनाथ मंदिर को इतिहास में जितनी बार तोड़ा गया, शायद ही किसी और धरोहर ने इतना दर्द सहा हो। अलाउद्दीन खिलजी (1297): गजनवी के बाद गुजरात के राजा भीमदेव और मालवा के राजा भोज ने मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। लेकिन 1297 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खां ने इसे दोबारा ध्वस्त कर दिया।

मुजफ्फर शाह और महमूद बेगड़ा: 14वीं और 15वीं शताब्दी में गुजरात सल्तनत के शासकों ने (1394 और 1451 में) मंदिर को फिर निशाना बनाया।

औरंगजेब का फरमान (1665 और 1706): मुगल बादशाह औरंगजेब ने इसे नष्ट करने का स्पष्ट आदेश दिया। उसने कहा कि अगर यहाँ दोबारा दीया जला, तो इसे फिर मिट्टी में मिला दिया जाए। 1706 में उसने मंदिर को पूरी तरह से मलबे में तब्दील कर दिया। हर हमले के बाद मंदिर वीरान होता गया, लेकिन लोकस्मृति में 'सोमनाथ' हमेशा जीवित रहा। अहिल्याबाई होल्कर का योगदान जब मुख्य मंदिर खंडहर बन चुका था और मुगल शासन के डर से कोई बड़ा निर्माण संभव नहीं था, तब इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होल्कर ने 1783 में मुख्य मंदिर के पास ही एक नया शिव मंदिर बनवाया। उन्होंने ज्योतिर्लिंग को एक भूमिगत तलघर में स्थापित किया ताकि उसे बाहरी आक्रमणों से बचाया जा सके। लगभग 200 वर्षों तक पूजा-अर्चना का केंद्र यही मंदिर रहा। अहिल्याबाई का यह कदम उस दौर में सनातन धर्म के लिए संजीवनी के समान था। आजादी और संकल्प सोमनाथ के आधुनिक स्वरूप की कहानी भारत की आजादी के साथ शुरू होती है। 1947 में जब जूनागढ़ रियासत का भारत में विलय हुआ, तब देश के उप-प्रधानमंत्री और लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल 12 नवंबर 1947 को जूनागढ़ आए। वेरावल के तट पर खंडहर हो चुके सोमनाथ को देखकर सरदार पटेल का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने समुद्र का जल हाथ में लेकर संकल्प लिया कि "इस पवित्र स्थल का पुनर्निर्माण होगा और सोमनाथ अपनी पुरानी गरिमा को पुनः प्राप्त करेगा।"