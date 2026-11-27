डिजिटल डेस्क, पठानकोट। पंजाब के पठानकोट में भारत-पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षाबलों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवानों ने पाकिस्तानी घुसपैठिए को गोली मारकर ढेर कर दिया।

बीएसएफ के अधिकारियों ने जानकारी दी कि, शुक्रवार को पंजाब में पाकिस्तान के साथ लगती अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ के जवानों ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को गोली मारकर ढेर कर दिया। यह घटना पठानकोट में उझ नदी के पास पहाड़पुर बॉर्डर पोस्ट इलाके में तड़के करीब 2 बजे हुई।