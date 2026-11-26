स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। दुनिया की सबसे बड़ी लीग यानी आईपीएल का मिनी ऑक्शन गोवा में होने जा रहा है। यह नीलामी 16 दिसंबर को होगी और इसके लिए 1220 खिलाड़ियों ने पंजीकरण कराया है। इस ऑक्शन से पहले 32 साल के भारतीय क्रिकेटर ने संन्यास की घोषणा कर दी।

तमिलनाडु के क्रिकेटर बाबा अपराजित ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट को अलविदा कह दिया। बुधवार को उन्होने इंस्टाग्राम पर इसकी घोषणा कर दी। बाबा ने इस साल की शुरुआत में अपना आखिरी फर्स्ट क्लास मैच खेला था। वह आईपीएल में चेन्नई सुपरकिंग्स के अलावा भारत की अंडर-19 और भारत ए टीम का भी हिस्सा रहे हैं।