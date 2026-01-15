महंगा पड़ा 'डर के आगे जीत है', एड को लेकर फंसे सलमान और ऋतिक, हर्जाने की रकम बटोर रही सुर्खियां

डिजिटल डेस्क। ओडिशा के कालाहांडी जिले से एक बेहद दिलचस्प और अनोखा कानूनी मामला सामने आया है, जहां बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान और ऋतिक रोशन समेत कोल्ड ड्रिंक कंपनी पेप्सिको (PepsiCo) और भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (ASCI) के वकीलों को उपभोक्ता अदालत के चक्कर काटने पड़ रहे हैं।

कोल्ड ड्रिंक के विज्ञापन से जुड़ा है मामला यह पूरा मामला एक कोल्ड ड्रिंक के विज्ञापन से जुड़ा है, जहां खरियार निवासी दीपक दुबे ने कालाहांडी जिला उपभोक्ता अदालत में यह याचिका दायर की है। याचिका के अनुसार, उनके बेटे ने टीवी पर सलमान और ऋतिक का विज्ञापन देखा था, जिसमें दिखाया जाता है कि कोल्ड ड्रिंक पीने से शरीर में अद्भुत शक्ति और फुर्ती आ जाती है।