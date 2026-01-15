मेरी खबरें
    By Digital DeskEdited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Thu, 15 Jan 2026 03:12:06 PM (IST)Updated Date: Thu, 15 Jan 2026 03:12:06 PM (IST)
    महंगा पड़ा 'डर के आगे जीत है', एड को लेकर फंसे सलमान और ऋतिक, हर्जाने की रकम बटोर रही सुर्खियां
    1. ओडिशा के कालाहांडी जिले से एक दिलचस्प मामला सामने आया
    2. दीपक दुबे ने जिला उपभोक्ता अदालत में याचिका दायर की है
    3. दीपक दुबे ने हर्जाने के तौर पर मात्र 1 रुपये की मांग की है

    डिजिटल डेस्क। ओडिशा के कालाहांडी जिले से एक बेहद दिलचस्प और अनोखा कानूनी मामला सामने आया है, जहां बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान और ऋतिक रोशन समेत कोल्ड ड्रिंक कंपनी पेप्सिको (PepsiCo) और भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (ASCI) के वकीलों को उपभोक्ता अदालत के चक्कर काटने पड़ रहे हैं।

    कोल्ड ड्रिंक के विज्ञापन से जुड़ा है मामला

    यह पूरा मामला एक कोल्ड ड्रिंक के विज्ञापन से जुड़ा है, जहां खरियार निवासी दीपक दुबे ने कालाहांडी जिला उपभोक्ता अदालत में यह याचिका दायर की है। याचिका के अनुसार, उनके बेटे ने टीवी पर सलमान और ऋतिक का विज्ञापन देखा था, जिसमें दिखाया जाता है कि कोल्ड ड्रिंक पीने से शरीर में अद्भुत शक्ति और फुर्ती आ जाती है।


    इसी विज्ञापन से प्रेरित होकर बच्चे ने स्कूल की रेस में हिस्सा लिया। उसे विश्वास था कि कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद वह जीत जाएगा। लेकिन वास्तविकता इसके उलट रही और वह रेस हार गया। हार के कारण बच्चा मानसिक रूप से काफी हताश और निराश हो गया। पिता का तर्क है कि मशहूर हस्तियों द्वारा किए गए भ्रामक विज्ञापनों ने उनके बेटे को गलत उम्मीद दी और उसे मानसिक ठेस पहुंचाई।

    मांगा सिर्फ 1 रुपये का हर्जाना

    इस मामले की सबसे चर्चित बात यह है कि शिकायतकर्ता ने मुआवजे या हर्जाने के तौर पर किसी बड़ी राशि के बजाय मात्र 1 रुपये की मांग की है। दीपक दुबे का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं, बल्कि विज्ञापनों के नाम पर फैलाई जा रही भ्रामक जानकारियों के खिलाफ संदेश देना है।

    19 जनवरी को है अगली सुनवाई

    मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने सुनवाई शुरू कर दी है। पहली सुनवाई 22 दिसंबर को हुई थी, जबकि अगली सुनवाई 19 जनवरी को होनी है। सलमान खान की ओर से वकील अनीश पटनायक और ऋतिक रोशन व कंपनी की ओर से कुणाल बेहेरा पैरवी कर रहे हैं। यह मामला अब सोशल मीडिया जमकर वायरल हो रहा है, साथ ही यह बहस भी छिड़ गई है कि क्या सेलिब्रिटीज को उन प्रोडक्ट्स के दावों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए जिनका वे प्रचार करते हैं।

