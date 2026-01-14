'उत्तर भारत की महिलाएं सिर्फ रसोई संभालती हैं', दयानिधि मारन के बयान पर मचा बवाल, BJP ने साधा निशाना

डिजिटल डेस्क। तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी DMK के सांसद दयानिधि मारन ने उत्तर भारत की महिलाओं पर एक विवादित बयान देकर नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है। चेन्नई के एक कॉलेज कार्यक्रम में उन्होंने उत्तर भारत और तमिलनाडु की महिलाओं की तुलना करते हुए क्षेत्रीय अस्मिता और विकास का मुद्दा उठाया।

मारन ने दिया विवादित बयान दयानिधि मारन ने कहा कि तमिलनाडु में लड़कियां आत्मविश्वास के साथ लैपटॉप लेकर चलती हैं और उच्च शिक्षा प्राप्त कर नौकरी करती हैं, क्योंकि यहां की द्रविड़ियन सरकारें (करुणानिधि से लेकर एम.के. स्टालिन तक) उन्हें शिक्षित करती हैं। इसके उलट उन्होंने दावा किया कि उत्तर भारत में महिलाओं का काम केवल घर, रसोई और बच्चों को संभालने तक सीमित है और वे बाहर काम करने नहीं जातीं। उन्होंने चेन्नई की आर्थिक प्रगति का क्रेडिट भी यहां की साक्षरता और अंग्रेजी ज्ञान को दिया।