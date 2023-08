Chandrayaan-3: कैमरे में कैद हुई रोवर प्रज्ञान की ‘मस्ती’, चांद पर हर दिशा में कर रहा चहलकदमी

Chandrayaan 3 Rover Pragyan रोवर प्रज्ञान का चांद पर मस्ती भरे अंदाज में चहलकदमी करते हुए एक वीडियो सामने आया है।

Chandrayaan-3 Mission:

The rover was rotated in search of a safe route. The rotation was captured by a Lander Imager Camera.

It feels as though a child is playfully frolicking in the yards of Chandamama, while the mother watches affectionately.