Weather Update: उत्तर भारत में ठंड का 'कहर'... पंजाब में 1 डिग्री से नीचे लुढ़का पारा, पहाड़ों पर बर्फबारी, इन राज्यों में बारिश की चेतावनी

डिजिटल डेस्क। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का कहर जारी है। कश्मीर से लेकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली तक रात के तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई। कई इलाकों में पारा शून्य के आसपास या उससे नीचे पहुंच गया, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ।

पंजाब सबसे ठंडा पंजाब के एसबीएस नगर (नवांशहर) जिले का बल्लोवाल क्षेत्र सबसे ठंडा दर्ज किया गया, जहां न्यूनतम तापमान 0.9 डिग्री सेल्सियस रहा। यह तापमान सामान्य से 4.3 डिग्री कम रहा और इस मौसम की अब तक की सबसे बड़ी गिरावट मानी जा रही है। राज्य के कई जिलों में तापमान पांच डिग्री से नीचे रिकॉर्ड किया गया।

हरियाणा में ठंड ने और तीखा रूप दिखाया। भिवानी 1.5 डिग्री सेल्सियस के साथ राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। गुरदासपुर, बठिंडा और अमृतसर जैसे शहरों में भी न्यूनतम तापमान तीन डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, हरियाणा के अंबाला में न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री, गुरुग्राम और फरीदाबाद में 4.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सुबह के समय पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों में घने कोहरे के कारण दृश्यता काफी कम हो गई। राजस्थान में भी सर्दी से राहत नहीं मिली। अलवर, नागौर, फतेहपुर और करौली जैसे इलाकों में न्यूनतम तापमान लगभग तीन डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे ठिठुरन बनी रही। दिल्ली में पांच दिन बाद हल्की राहत लगातार पांच दिनों तक चली शीतलहर के बाद शुक्रवार को राजधानी दिल्ली के तापमान में मामूली सुधार देखने को मिला। दिन में निकली धूप ने लोगों को कुछ राहत दी। न्यूनतम तापमान 4.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.3 डिग्री कम रहा।