Weather Update: उत्तर भारत में ठंड का 'कहर'... पंजाब में 1 डिग्री से नीचे लुढ़का पारा, पहाड़ों पर बर्फबारी, इन राज्यों में बारिश की चेतावनी

डिजिटल डेस्क। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का कहर जारी है। कश्मीर से लेकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली तक रात के तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई। कई इलाकों में पारा शून्य के आसपास या उससे नीचे पहुंच गया, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ।
पंजाब सबसे ठंडा
पंजाब के एसबीएस नगर (नवांशहर) जिले का बल्लोवाल क्षेत्र सबसे ठंडा दर्ज किया गया, जहां न्यूनतम तापमान 0.9 डिग्री सेल्सियस रहा। यह तापमान सामान्य से 4.3 डिग्री कम रहा और इस मौसम की अब तक की सबसे बड़ी गिरावट मानी जा रही है। राज्य के कई जिलों में तापमान पांच डिग्री से नीचे रिकॉर्ड किया गया।
हरियाणा में ठंड ने और तीखा रूप दिखाया। भिवानी 1.5 डिग्री सेल्सियस के साथ राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। गुरदासपुर, बठिंडा और अमृतसर जैसे शहरों में भी न्यूनतम तापमान तीन डिग्री के आसपास दर्ज किया गया।
भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, हरियाणा के अंबाला में न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री, गुरुग्राम और फरीदाबाद में 4.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सुबह के समय पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों में घने कोहरे के कारण दृश्यता काफी कम हो गई।
राजस्थान में भी सर्दी से राहत नहीं मिली। अलवर, नागौर, फतेहपुर और करौली जैसे इलाकों में न्यूनतम तापमान लगभग तीन डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे ठिठुरन बनी रही।
दिल्ली में पांच दिन बाद हल्की राहत
लगातार पांच दिनों तक चली शीतलहर के बाद शुक्रवार को राजधानी दिल्ली के तापमान में मामूली सुधार देखने को मिला। दिन में निकली धूप ने लोगों को कुछ राहत दी। न्यूनतम तापमान 4.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.3 डिग्री कम रहा।
हालांकि सुबह के समय मध्यम से घना कोहरा छाया रहा। आइजीआइ एयरपोर्ट पर सुबह साढ़े सात बजे दृश्यता घटकर 150 मीटर रह गई।
मौसम विभाग ने शनिवार के लिए मध्यम से घने कोहरे और आंशिक बादल छाए रहने का यलो अलर्ट जारी किया है। आने वाले दिनों में हल्की बारिश की भी संभावना जताई गई है।
कश्मीर में बर्फबारी, जम्मू में ठंड बरकरार
कश्मीर घाटी में चिल्ले कलां के बीच सोनमर्ग सहित ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई, जिससे शीतलहर फिर तेज हो गई। घाटी के अधिकांश हिस्सों में दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान माइनस 1.5 डिग्री, पहलगाम में माइनस 2.6 और गुलमर्ग में माइनस 2.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं जम्मू में पारा 4.7 और कटड़ा में 2.0 डिग्री सेल्सियस रहा।
उत्तराखंड और हिमाचल में मौसम का बदला मिजाज
उत्तराखंड में सुबह और शाम की ठंड ने लोगों को परेशान कर रखा है। मैदानी इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में शीतलहर जैसी स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बारिश की संभावना जताई है।
हिमाचल प्रदेश में रोहतांग, शिंकुला, बारालाचा और कुंजम दर्रे में हल्का हिमपात दर्ज किया गया। ऊंची चोटियों पर बर्फ गिरने से लाहुल-स्पीति और मनाली क्षेत्र में अगले कुछ दिनों में और हिमपात की उम्मीद बढ़ गई है। किसान, बागवान और पर्यटक बेसब्री से बारिश और बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं।
