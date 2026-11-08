दीवाली पर दिल्ली से लेकर यूपी-बिहार तक आग का तांडव, कहीं पटाखे की चिंगारी कहीं शॉर्ट सर्किट से लगी आग

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देशभर में दीवाली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस दिन देश के अलग-अलग हिस्सों से आगजनी की घटनाएं सामने आईं है। दिल्ली-एनसीआर से लेकर बिहार, यूपी और हरियाणा तक फैक्ट्रियों, गोदामों और कबाड़ की दुकानों में आग लगने की खबरें सामने आई हैं।

इन घटनाओं की वजह कहीं पटाखों की चिंगारी तो कहीं शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। कई जगहों पर प्लास्टिक और ज्वलनशील सामग्री होने के कारण दमकलकर्मियों को घंटों मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि, हादसों में कहीं से अभी तक मरने की खबर सामने नहीं आई।

गाजियाबाद की फैक्ट्रियों में लगी आग

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित विजयनगर औद्योगिक क्षेत्र की नोवा बोल्ट प्लास्टिक कंपनी में भयानक आग लग गई। प्लास्टिक की कुर्सियां बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल के कारण लपटों ने जल्द ही विकराल रूप ले लिया और आसमान में काले धुएं का घना गुबार छा गया। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला।

नजफगढ़ की फैक्ट्री में लगी आग

राजधानी दिल्ली के नजफगढ़ स्थित नांगली सकरावती इलाके में एक गारमेंट फैक्ट्री में शाम को आग लगने की खबर सामने आई। इसके बाद तुरंत दमकल की 25 गाड़ियों ने मौके पर पहुंतक स्थिति को संभाला।

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जूसर-मिक्सर बनाने वाली फैक्ट्री में आग

हरियाणा के सोनीपत स्थित बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया (फेस-1) में जूसर-मिक्सर बनाने वाली नॉर्थ वेस्ट इंडस्ट्रीज की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग की लपटों ने पूरी फैक्ट्री को चपेट में ले लिया। सोनीपत और पानीपत से पहुंचीं दमकल की 6 से अधिक गाड़ियों को 3 घंटे बाद भी मशक्कत करनी पड़ी।