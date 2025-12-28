Weather Update: उत्तर प्रदेश-दिल्ली समेत कई राज्यों में कोहरे और शीतलहर के कारण अलर्ट, पहाड़ों पर बर्फबारी

डिजिटल डेस्क: उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी और कोहरे का सितम जारी है। मैदानी इलाके में घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी बहुत कम है, वहीं पड़ाड़ों पर हो रही बर्फबारी के कारण शीतलहर भी चल रही है। मौसम विभाग की ओर से परिस्थितियों को देखते हुए येलो और कई स्थानों पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि आने वाले दिनों में लोगों को ठंड से हल्की राहत मिल सकती है।
मौसम विभाग की ओर से दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार सहित मैदानी राज्यों में कोहरे और शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है। वहीं मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में शीतलहर और हलके कोहरे की संभावना है। इसके अनुसार ही IMD ने अलर्ट जारी किया है।
देश की राजधानी दिल्ली में लोगों को पर खराब मौसम की सबसे ज्यादा मार पड़ रही है। एक ओर जहां कोहरे और शीतलहर से कड़ाके की ठंड है, वहीं दूसरी और प्रदूषण के कारण लोगों को परेशानी हो रही है। रविवार 28 दिसंबर को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 7-9 डिग्री सेल्सियस के आस-पास रहने की संभावना है, वहीं अधिकतम तापमान 20-22 डिग्री के बीच रह सकता है। वहीं दिल्ली का एक्यूआई या वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत खराब (Very Poor) की श्रेणी में 300-400 के बीच बना हुआ है।
यह भी पढ़ें- MP Weather Update: मध्य प्रदेश में सर्द हवाओं की फिरकी, ग्वालियर से ज्यादा ठिठुर रहा भोपाल-इंदौर
उत्तर प्रदेश कड़ाके की ठंड और शीतलहर की चपेट में है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घने से बहुत घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। रविवार को प्रदेश में न्यूनतम तापमान 5-10 डिग्री तक गिरने की संभावना है। इस का कारण प्रदेश में शीत दिवस (Cold Day) की स्थिति बनी रहेगी। घने कोहरे के कारण यातायात प्रभावित होगा। वहीं प्रदेश में प्रदूषण का स्तर भी बढ़ा हुआ है।
पंजाब और हरियाणा में भी शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। इन राज्यों में घना कोहरा और ठंडी हवाएं चल रही है। अमृतसर, चंडीगढ़ और हिसार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। न्यूनतन तापमान 4-8 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। शीतलहर के कारण इन राज्यों में फसलों पर प्रभाव पड़ने की आशंका है। वहीं प्रदूषण भी खराब से बहुत खराब की श्रेणी में है।
यह भी पढ़ें- CG Weather Update: उत्तर छत्तीसगढ़ में शीतलहर का अलर्ट, रायपुर-बिलासपुर में सर्दी बरकरार
पश्चिमी विक्षोभ के कारण पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर जारी है। 28 दिसंबर को भी जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बर्फबारी होने की संभावना है। बर्फबारी के कारण पहाड़ों पर पर्यटकों का आकर्षण जारी है। वहीं न्यूनतम तापमान 0 डिग्री के आसपास बना हुआ है।