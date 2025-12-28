Weather Update: उत्तर प्रदेश-दिल्ली समेत कई राज्यों में कोहरे और शीतलहर के कारण अलर्ट, पहाड़ों पर बर्फबारी

डिजिटल डेस्क: उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी और कोहरे का सितम जारी है। मैदानी इलाके में घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी बहुत कम है, वहीं पड़ाड़ों पर हो रही बर्फबारी के कारण शीतलहर भी चल रही है। मौसम विभाग की ओर से परिस्थितियों को देखते हुए येलो और कई स्थानों पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि आने वाले दिनों में लोगों को ठंड से हल्की राहत मिल सकती है।

मौसम विभाग की ओर से दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार सहित मैदानी राज्यों में कोहरे और शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है। वहीं मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में शीतलहर और हलके कोहरे की संभावना है। इसके अनुसार ही IMD ने अलर्ट जारी किया है।