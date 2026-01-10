17 जनवरी से ट्रैक पर दौड़ेगी पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन, 6 नई अमृत भारत एक्सप्रेस की भी लॉन्चिंग

डिजिटल डेस्क। भारतीय रेलवे के इतिहास में 17 जनवरी 2026 का दिन एक नया अध्याय जोड़ने जा रहा है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का उद्घाटन करेंगे।

यह हाई-स्पीड ट्रेन पश्चिम बंगाल के हावड़ा जंक्शन और कामाख्या (गुवाहाटी) के बीच चलेगी, जिसका शुभारंभ मालदा टाउन से किया जाएगा। यात्रियों के लिए यह सेवा सप्ताह में 6 दिन उपलब्ध होगी। एक साथ 6 नई अमृत भारत ट्रेनें वंदे भारत स्लीपर के साथ ही रेलवे 6 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की सौगात भी देने जा रहा है। ये ट्रेनें 17 और 18 जनवरी से पटरी पर उतरेंगी। नए रूटों में बेंगलुरु से अलीपुरद्वार, बालुरघाट और राधिकापुर जैसे महत्वपूर्ण गंतव्य शामिल हैं। इसके अलावा, न्यू जलपाईगुड़ी से नागरकोइल और तिरुचिरापल्ली के बीच भी नई सेवाएं शुरू की जा रही हैं।