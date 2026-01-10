17 जनवरी से ट्रैक पर दौड़ेगी पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन, 6 नई अमृत भारत एक्सप्रेस की भी लॉन्चिंग

डिजिटल डेस्क। भारतीय रेलवे के इतिहास में 17 जनवरी 2026 का दिन एक नया अध्याय जोड़ने जा रहा है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का उद्घाटन करेंगे।
यह हाई-स्पीड ट्रेन पश्चिम बंगाल के हावड़ा जंक्शन और कामाख्या (गुवाहाटी) के बीच चलेगी, जिसका शुभारंभ मालदा टाउन से किया जाएगा। यात्रियों के लिए यह सेवा सप्ताह में 6 दिन उपलब्ध होगी।
वंदे भारत स्लीपर के साथ ही रेलवे 6 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की सौगात भी देने जा रहा है। ये ट्रेनें 17 और 18 जनवरी से पटरी पर उतरेंगी। नए रूटों में बेंगलुरु से अलीपुरद्वार, बालुरघाट और राधिकापुर जैसे महत्वपूर्ण गंतव्य शामिल हैं। इसके अलावा, न्यू जलपाईगुड़ी से नागरकोइल और तिरुचिरापल्ली के बीच भी नई सेवाएं शुरू की जा रही हैं।
दिल्ली में आयोजित 'अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार' समारोह में रेल मंत्री ने विजन '52 हफ्तों में 52 सुधार' पेश किया। इस पहल के तहत साल 2026 के हर हफ्ते यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए एक नया तकनीकी सुधार लागू किया जाएगा।
रेलवे अब भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और उन्नत इनोवेशन का सहारा लेगी। यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए रेलवे एक नया 'स्ट्रक्चरल ढांचा' तैयार कर रही है। इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य भारतीय रेलवे को पूरी तरह डिजिटल, सुरक्षित और आधुनिक बनाना है। वंदे भारत स्लीपर के आने से अब लंबी दूरी का सफर न केवल तेज होगा, बल्कि यात्रियों को विश्वस्तरीय आराम और सुविधाएं भी मिलेंगी।