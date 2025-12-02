पेंशनधारकों के लिए खुशखबरी... 8th Pay Commission से बाहर नहीं रहेगी पेंशन, सरकार ने किया क्लीयर

बिजनेस डेस्क। केंद्र सरकार ने 8th Pay Commission (आठवां वेतन आयोग) को लेकर बड़ा अपडेट दे दिया है। पिछले दिनों सरकार ने यह स्पष्ट किया था कि फिलहाल वह महंगाई भत्ते (DA) को बेसिक सैलरी में जोड़ने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। अब 2 दिसंबर को पेंशन से जुड़ा महत्वपूर्ण बयान भी सामने आया है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने साफ किया कि 8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन समेत कई पहलुओं पर अपनी सिफारिशें देगा।

सरकार ने दिया स्पष्ट जवाब राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के सवाल के जवाब में पंकज चौधरी ने कहा कि 8th Pay Commission को केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी, एलाउंसेज़, पेंशन और अन्य कैश या नॉन-कैश बेनिफिट्स की समीक्षा कर सिफारिशें देनी हैं। उन्होंने यह भी दोहराया कि DA को बेसिक सैलरी में मिलाने को लेकर कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। इससे पहले लोकसभा में भी वित्त मंत्रालय यही बात कह चुका है।