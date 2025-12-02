मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    पेंशनधारकों के लिए खुशखबरी... 8th Pay Commission से बाहर नहीं रहेगी पेंशन, सरकार ने किया क्लीयर

    8th Pay Commission: पिछले दिनों सरकार ने यह स्पष्ट किया था कि फिलहाल वह महंगाई भत्ते (DA) को बेसिक सैलरी में जोड़ने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। लेकिन अब केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने साफ किया कि 8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन समेत कई पहलुओं पर अपनी सिफारिशें देगा।

    By Dheeraj Belwal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Tue, 02 Dec 2025 07:33:40 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 02 Dec 2025 07:33:40 PM (IST)
    पेंशनधारकों के लिए खुशखबरी... 8th Pay Commission से बाहर नहीं रहेगी पेंशन, सरकार ने किया क्लीयर
    पेंशनधारकों के लिए खुशखबरी।

    HighLights

    1. 8वां वेतन आयोग कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन पर सिफारिशें देगा
    2. महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मिलाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है
    3. केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद के सत्र में इसको साफ किया

    बिजनेस डेस्क। केंद्र सरकार ने 8th Pay Commission (आठवां वेतन आयोग) को लेकर बड़ा अपडेट दे दिया है। पिछले दिनों सरकार ने यह स्पष्ट किया था कि फिलहाल वह महंगाई भत्ते (DA) को बेसिक सैलरी में जोड़ने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। अब 2 दिसंबर को पेंशन से जुड़ा महत्वपूर्ण बयान भी सामने आया है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने साफ किया कि 8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन समेत कई पहलुओं पर अपनी सिफारिशें देगा।

    सरकार ने दिया स्पष्ट जवाब

    राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के सवाल के जवाब में पंकज चौधरी ने कहा कि 8th Pay Commission को केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी, एलाउंसेज़, पेंशन और अन्य कैश या नॉन-कैश बेनिफिट्स की समीक्षा कर सिफारिशें देनी हैं। उन्होंने यह भी दोहराया कि DA को बेसिक सैलरी में मिलाने को लेकर कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। इससे पहले लोकसभा में भी वित्त मंत्रालय यही बात कह चुका है।


    क्या कहा मंत्री ने?

    पंकज चौधरी ने लिखित जवाब में बताया

    आठवां वेतन आयोग वेतन, भत्ते और पेंशन से जुड़े विभिन्न मुद्दों की जांच करेगा और अपनी सिफारिशें देगा।

    DA के सवाल पर उन्होंने स्पष्ट कहा:

    महंगाई भत्ता बेसिक पे में शामिल करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

    कब आएगी रिपोर्ट?

    टर्म्स ऑफ रेफरेंस (TOR) के अनुसार, 8th Pay Commission को अपने गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपनी है। जरूरत पड़ने पर आयोग अंतरिम रिपोर्ट भी भेज सकता है।

    यह भी पढ़ें- कहीं आपके Aadhaar का तो नहीं हो रहा गलत इस्तेमाल? मिनटों में करें चेक, एक क्लिक पर मिलेगा 6 महीनों का चिट्ठा

    कुल मिलाकर क्या साफ हुआ?

    • DA को बेसिक सैलरी में मिलाने की कोई योजना नहीं।

    • 8th CPC वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य लाभों पर व्यापक सिफारिशें देगा।

    • 18 महीनों में आयोग अपनी रिपोर्ट सौंप देगा।

    केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह बयान इसलिए अहम माना जा रहा है, क्योंकि इससे वेतन और पेंशन संरचना में संभावित बदलावों की तस्वीर और स्पष्ट हो गई है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.