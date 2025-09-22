मेरी खबरें
    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Mon, 22 Sep 2025 06:44:59 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 22 Sep 2025 06:44:59 AM (IST)
    GST New Rates List: दूध-दही से कार-टीवी तक आज से होंगे सस्ते, यहां नोट कर लें नाम
    दूध-दही से कार-टीवी तक आज से होंगे सस्ते

    1. नवरात्र के पहले दिन सोमवार से आम जनता को बड़ी राहत मिलने जा रही है
    2. जीएसटी दरों में बदलाव करते हुए रोजमर्रा से जुड़ी 295 चीजों को सस्ता कर दिया है
    3. इसमें खाने-पीने की वस्तुएं, कपड़े, जूते, दवाइयां, टीवी, एसी, बाइक, कार जैसे आइटम शामिल हैं

    एजेंसी, नई दिल्ली। नवरात्र के पहले दिन सोमवार से आम जनता को बड़ी राहत मिलने जा रही है। सरकार ने जीएसटी दरों में बदलाव करते हुए रोजमर्रा से जुड़ी 295 चीजों को सस्ता कर दिया है। इसमें खाने-पीने की वस्तुएं, कपड़े, जूते, दवाइयां, टीवी, एसी, बाइक, कार जैसे आइटम शामिल हैं।

    किसानों और कारोबारियों को भी इसका सीधा फायदा होगा। खाद और कृषि उपकरणों पर जीएसटी घटने से खेती की लागत कम होगी, वहीं छोटे उद्योगों की प्रोडक्शन लागत भी घटेगी। अनुमान है कि नवरात्र से दिसंबर तक इन बदलावों से रिटेल बाजार की बिक्री में करीब 20% तक बढ़ोतरी होगी।

    किन सेक्टर को फायदा मिलेगा

    खाद्य वस्तुएं

    कृषि उपकरण

    टेक्सटाइल

    दवा और शिक्षा से जुड़ी सामग्री

    आम उपभोक्ता सामान

    फुटवियर

    मशीनरी

    टू-व्हीलर व कारें

    जीएसटी में क्या खास

    अब मुख्य रूप से सिर्फ दो स्लैब रहेंगे – 5% और 18%। साथ ही एक 40% का स्लैब भी रहेगा जिसमें गुटका, जर्दा, सिगरेट और बड़ी कारें शामिल हैं। हालांकि इन पर पहले 28% जीएसटी और 22% सेस लगता था, इसलिए अब भी थोड़ी राहत मिलेगी।

    कुल 453 आइटम पर बदलाव हुए हैं।

    413 आइटम पर जीएसटी घटा

    295 रोजमर्रा की चीजें सस्ती

    40 आइटम पर टैक्स बढ़ा

    नए टैक्स स्लैब का असर

    257 आइटम पर अब 12% की जगह 5% जीएसटी

    38 आइटम पर 12% की जगह 0% जीएसटी

    58 आइटम पर 18% की जगह 5% जीएसटी

    19 आइटम पर 12% से बढ़कर 18% जीएसटी

    3 आइटम पर 5% से बढ़कर 18% जीएसटी

    17 आइटम पर 28% की जगह 40% जीएसटी

    1 आइटम पर 18% से बढ़कर 40% जीएसटी

    नोट- आज से कोल्ड ड्रिंक्स (पेप्सी, कोक आदि) पर 40% जीएसटी लगेगा, जिससे यह पहले से महंगे हो जाएंगे।

