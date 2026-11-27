डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) ने आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और वडोदरा से एक आतंकी को गिरफ्तार किया है।

दहशतगर्द से हथियार बरामद

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, एटीएस की यह बड़ी कामयाबी है। गिरफ्तार दहशतगर्द के पास एक ऑटोमैटिक राइफल और 20 से ज्यादा जिंदा कारतूस मिले हैं। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ की जा रही है और उससे जुड़े नेटवर्क की जानकारी हासिल की जा रही है।