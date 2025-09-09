मेरी खबरें
    New Vice President 2025: आज देश को मिलेगा नया उपराष्ट्रपति, राधाकृष्णन बनाम सुदर्शन; जानें आंकड़े किसके पक्ष में

    उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले सोमवार को सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपने-अपने सांसदों के साथ बैठक कर रणनीति को अंतिम रूप दे दिया। भाजपा ने संसद में अपने सांसदों की कार्यशाला आयोजित की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सभी सदस्यों ने हिस्सा लिया।

    By Akash Pandey
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Tue, 09 Sep 2025 05:02:48 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 09 Sep 2025 05:02:48 AM (IST)
    आज देश को मिलेगा नया उपराष्ट्रपति

    HighLights

    1. सोमवार को सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपने-अपने सांसदों के साथ बैठक कर रणनीति को अंतिम रूप दे दिया
    2. भाजपा ने संसद में अपने सांसदों की कार्यशाला आयोजित की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सभी सदस्यों ने हिस्सा लिया

    एजेंसी,नई दिल्ली। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले सोमवार को सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपने-अपने सांसदों के साथ बैठक कर रणनीति को अंतिम रूप दे दिया। भाजपा ने संसद में अपने सांसदों की कार्यशाला आयोजित की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सभी सदस्यों ने हिस्सा लिया।

    वहीं, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे, शरद पवार और अखिलेश यादव की मौजूदगी में विपक्षी गठबंधन आईएनडीआइए ने सांसदों के साथ बैठक कर मॉक वोटिंग के जरिए तैयारी पूरी की। इस बीच, चुनाव से ठीक पहले बीजू जनता दल (बीजद) और भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) ने मतदान से दूर रहने का ऐलान किया, जिससे तस्वीर और साफ हो गई।

    राजग का पलड़ा भारी

    उपराष्ट्रपति पद के लिए मुकाबला राजग उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी. सुदर्शन रेड्डी के बीच है। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो संसद के दोनों सदनों में बहुमत को देखते हुए राधाकृष्णन की जीत लगभग तय मानी जा रही है।

    सोमवार को संसद परिसर में सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों के खेमों में जोरदार राजनीतिक हलचल देखने को मिली। राजग खेमे में सांसदों को मतदान प्रक्रिया और तौर-तरीके समझाए गए, वहीं विपक्षी सांसदों ने भी मॉक वोटिंग कर अभ्यास किया।

    निर्वाचक मंडल और गणित

    कुल 788 सांसदों में से 781 सदस्य उपराष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेंगे। लोकसभा की एक और राज्यसभा की छह सीटें फिलहाल रिक्त हैं। मौजूदा आंकड़ों के अनुसार, लोकसभा में राजग के पास 293 और राज्यसभा में 129 यानी कुल 422 सांसद हैं।

    वाईएसआर कांग्रेस के 11 सांसदों का समर्थन जोड़ने पर यह संख्या 433 तक पहुंच जाती है। ऐसे में राधाकृष्णन की जीत लगभग सुनिश्चित है। दूसरी ओर, विपक्षी गठबंधन आईएनडीआइए के पास लोकसभा में 232 और राज्यसभा में 92 सांसद यानी कुल 324 का आंकड़ा है।

