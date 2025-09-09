New Vice President 2025: आज देश को मिलेगा नया उपराष्ट्रपति, राधाकृष्णन बनाम सुदर्शन; जानें आंकड़े किसके पक्ष में

एजेंसी,नई दिल्ली। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले सोमवार को सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपने-अपने सांसदों के साथ बैठक कर रणनीति को अंतिम रूप दे दिया। भाजपा ने संसद में अपने सांसदों की कार्यशाला आयोजित की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सभी सदस्यों ने हिस्सा लिया।

वहीं, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे, शरद पवार और अखिलेश यादव की मौजूदगी में विपक्षी गठबंधन आईएनडीआइए ने सांसदों के साथ बैठक कर मॉक वोटिंग के जरिए तैयारी पूरी की। इस बीच, चुनाव से ठीक पहले बीजू जनता दल (बीजद) और भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) ने मतदान से दूर रहने का ऐलान किया, जिससे तस्वीर और साफ हो गई।