India vs Bharat: मुलायम सिंह भी भारत करना चाहते थे देश का नाम, लालू ने बताया था दोनों में अंतर

मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने 2004 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ा था। तब सपा ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि पार्टी की सरकार बनी तो देश का नाम भारत करने का प्रस्ताव लाया जाएगा।

जब विधानसभा में सपा की सरकार बनी तो प्रस्ताव लाया गया और उसे पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजा गया। तब प्रस्ताव पर ‘प्रेसिडेंट ऑफ भारत’ लिखा गया था।

आज सपा जैसी स्थिति बिहार में लालू यादव की पार्टी आरजेडी की है। आज भारत नाम का समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक वक्त था जब लालू यादव ने भारत और इंडिया का फर्क बताया था।

एक इंटरव्यू के दौरान मुख्यमंत्री रहते पटना में लालू यादव नीम के दातुन से दांत साफ कर रहे थे। रिपोर्टर ने पूछा कि दिल्ली में इसका इस्तेमाल करते हैं, तो लालू ने कहा था कि वहां यह सब नहीं मिलता है। वो इंडिया है और यहां भारत है।

Senior I-N-D-I-A leader @laluprasadrjd explaining why he prefers Bharat over India 🥲

pic.twitter.com/mRSP90o0oG

— Sachin More 🔱🚩 (@SM_8009) September 5, 2023