भारत किसी दबाव में नहीं करेगा व्यापार समझौता, पीयूष गोयल का अमेरिका को बड़ा संदेश

डिजिटल डेस्क, नईदुनिया। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने साफ कहा है कि भारत किसी भी देश की शर्तों पर व्यापार समझौता नहीं करेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि अमेरिका के साथ होने वाला संभावित व्यापार समझौता आपसी भरोसे और दीर्घकालिक साझेदारी को ध्यान में रखकर ही होगा, न कि किसी दबाव या जल्दबाजी में।

जर्मनी में एक कार्यक्रम के दौरान गोयल ने कहा कि भारत की कोशिश है कि व्यापार समझौता पूरी पारदर्शिता और संतुलन के साथ हो। यूरोपीय संघ के साथ भी वार्ता जारी है, वहीं अमेरिका के साथ भी लगातार बातचीत हो रही है। हालांकि, उन्होंने दोहराया कि भारत किसी तय समयसीमा या बाहरी दबाव में समझौता नहीं करेगा।