    Indian Railway News: जम्मू-कश्मीर में बाढ़ और बारिश (JK Haivy Rain and Flood) से बाधित रेल यातायात को देखते हुए उत्तर रेलवे ने कटड़ा और संगलदान स्टेशनों के बीच 8 से 12 सितंबर तक वैष्णो देवी स्टेशन यानी कटरा (Vaishno Devi Station)) और संगलदान स्टेशनों दो पैसेंजर ट्रेनें (Passengers Train) चलाने का फैसला किया है। रियासी और रामबन जिलों में फंसे यात्रियों को इससे राहत मिलेगी।

    Digital Desk
    Akash Sharma
    Sun, 07 Sep 2025 08:36:34 AM (IST)
    Sun, 07 Sep 2025 08:44:07 AM (IST)
    Indian Railway: वैष्णो देवी के लिए दो स्पेशल ट्रेनें शुरू, जम्मू-कश्मीर में बाढ़ में फंसे यात्रियों को बड़ी राहत
    Indian Railway News: वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन कटड़ा-संगलदान के बीच चलेगी दो लोकल ट्रेनें

    1. कटड़ा-संगलदान के बीच लोकल ट्रेन सेवा
    2. बाढ़ प्रभावित यात्रियों को रेलवे से राहत
    3. वैष्णो देवी जाने वाले श्रृद्धालुओं को राहत

    एजेंसी, जम्मू-कश्मीर: जम्मू-कश्मीर में लगातार बारिश और अचानक आई बाढ़ (JK Haivy Rain and Flood) के कारण रेल और सड़क यातायात प्रभावित हो गया है। इसी बीच, फंसे हुए यात्रियों को राहत देने के लिए उत्तर रेलवे (Indian Railway New Passengers Train) ने बड़ा कदम उठाया है। रेलवे ने 8 सितंबर से 12 सितंबर तक कटड़ा यानी वैष्णो देवी स्टेशन (Vaishno Devi Station) और संगलदान रेलवे स्टेशनों के बीच दो लोकल पैसेंजर ट्रेनों को चलाने का फैसला किया है। इन ट्रेनों का संचालन रियासी, बक्कल और दुग्गा स्टेशनों के रास्ते होगा।

    भारी बारिश और बाढ़ से रेल यातायात बाधित

    उत्तर रेलवे (Northern Railway) ने अब तक कुल 21 ट्रेनों को बहाल करने की घोषणा की है। गौरतलब है कि 26 अगस्त से जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश और बाढ़ के कारण सामान्य रेल यातायात बाधित हो गया था। रियासी और रामबन जिलों में सड़क मार्ग बंद होने से कई यात्री फंसे हुए हैं। रेलवे की इस पहल से इन जिलों में फंसे लोगों को आवाजाही की सुविधा मिल सकेगी।

    एक रेलवे अधिकारी ने बताया कि यह कदम केवल यात्रियों की सुविधा और सुरक्षित आवाजाही को देखते हुए उठाया गया है। यह अस्थायी सेवा 8 सितंबर से शुरू होकर 12 सितंबर तक चलेगी।

    जम्मू-कटड़ा शटल ट्रेन सेवा लगातार तीसरे दिन स्थगित

    इस बीच, जम्मू-उधमपुर रेल सेक्शन पर भीषण भूस्खलन की वजह से रामनगर और मनवाल के बीच रेल पटरी अवरुद्ध हो गई है। इसके चलते जम्मू-कटड़ा शटल ट्रेन सेवा लगातार तीसरे दिन स्थगित रही। यह शटल सेवा 1 सितंबर को शुरू हुई थी और 15 सितंबर तक चलने वाली थी। लेकिन भारी बारिश और भूस्खलन के कारण रेलवे को सेवा रद्द करनी पड़ी। अधिकारी ने बताया कि रेलवे कर्मचारी लगातार पटरी साफ करने और इस हिस्से पर सेवाएं बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं।

    यात्रियों के लिए बड़ी राहत

    रेलवे का यह निर्णय यात्रियों के लिए बड़ी राहत है, खासकर उन श्रद्धालुओं के लिए जो वैष्णो देवी जाने के लिए कटड़ा स्टेशन का रुख करते हैं। आने वाले दिनों में यदि मौसम अनुकूल रहा और ट्रैक की मरम्मत पूरी हो गई, तो रेलवे अन्य सेवाओं को भी शीघ्र बहाल कर सकता है।

