रेलवे का बड़ा फैसला... बिना चार्ज बदल सकेंगे कंफर्म टिकट की तारीखें, कब से लागू होंगे नए नियम?

एजेंसी, नई दिल्ली। भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए टिकट बुकिंग से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। जनवरी 2026 से यात्री अपने रिजर्व ट्रेन टिकट की यात्रा तिथि को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के बदल सकेंगे। यह फैसला उन यात्रियों के लिए बड़ी राहत है जिनकी यात्रा योजनाएं अचानक बदल जाती हैं और उन्हें टिकट कैंसिल कर भारी शुल्क चुकाना पड़ता है।

ऑनलाइन अपनी यात्रा की तारीख बदल सकेंगे अब तक के नियमों के अनुसार, यात्रा की तारीख बदलने के लिए यात्री को टिकट कैंसिल कर नई टिकट बुक करनी पड़ती थी। इसमें न सिर्फ कैंसिलेशन चार्ज लगता था, बल्कि नई टिकट की उपलब्धता भी सुनिश्चित नहीं होती थी। लेकिन नए नियम के तहत यात्री सीधे ऑनलाइन अपनी यात्रा की तारीख बदल सकेंगे।