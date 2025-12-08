नहीं थम रहा IndiGo का संकट : दिल्ली IGI Airport पर फिर 134 उड़ानें रद, यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी

डिजिटल डेस्क। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGI Airport) पर सोमवार को भी यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इंडिगो का संकट थमता नहीं दिख रहा है और फ्लाइट रद्द होने का क्रम जारी है। इंडिगो ने आईजीआई एयरपोर्ट से कुल 134 फ्लाइट्स रद्द की हैं। इनमें 75 प्रस्थान करने वाली और 59 आगमन वाली उड़ानें शामिल हैं। फ्लाइट कैंसिलेशन की वजह से यात्रियों की दिक्कतें बढ़ गई हैं।

एडवाइजरी जारी दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि इंडिगो की उड़ानों में देरी बनी रह सकती है। यात्रियों को सुझाव दिया गया है कि किसी भी परेशानी से बचने के लिए एयरपोर्ट जाने से पहले अपनी फ्लाइट का लेटेस्ट स्टेटस एयरलाइन से जरूर चेक करें।