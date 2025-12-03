मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Indigo Crisis: 200 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल, 10 प्वाइंट में समझें कैसे एक फैसला बना दिग्गज एयरलाइन के लिए मुसीबत

    IndiGo Flights Cancelled: हाल ही में लागू हुए अपडेटेड क्रू रोस्टरिंग और नाइट-लैंडिंग नियमों ने देश की सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन इंडिगो के संचालन को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। जहां सभी एयरलाइंस को इन नए दिशानिर्देशों का पालन करना है, वहीं इंडिगो पर इसका असर कई गुना अधिक दिखाई दे रहा है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Wed, 03 Dec 2025 11:39:05 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 03 Dec 2025 11:39:05 PM (IST)
    Indigo Crisis: 200 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल, 10 प्वाइंट में समझें कैसे एक फैसला बना दिग्गज एयरलाइन के लिए मुसीबत
    इंडिगो की 200 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल।

    HighLights

    1. ड्यूटी टाइम लिमिट सख्त होने से पायलट कमी बढ़ी
    2. जटिल नेटवर्क रीअलाइनमेंट को धीमा करता है
    3. एयरलाइन 48 घंटे में स्थिति सामान्य करने का दावा

    डिजिटल डेस्क: नए क्रू ड्यूटी नियमों और नाइट-लैंडिंग प्रतिबंधों ने एयरलाइन सेक्टर में हलचल मचा दी है, लेकिन इसका सबसे गहरा प्रभाव इंडिगो पर पड़ा है। जबकि नियम सभी एयरलाइंस पर समान रूप से लागू किए गए हैं, इंडिगो (IndiGo Flights Cancelled) की फ़्लीट का आकार, संचालन का ढांचा और नाइट-टाइम उड़ानों की संख्या इसे अन्य प्रतिस्पर्धियों की तुलना में अधिक संवेदनशील बनाते हैं।

    इंडिगो के ऑपरेशन का मूल आधार एक ऐसा मॉडल रहा है जिसमें हर एयरक्राफ़्ट और क्रू का उपयोग अधिकतम कुशलता से किया जाता है। यही कारण है कि जब पायलटों के ड्यूटी-टाइम और नाइट-लैंडिंग से जुड़े नियम सख्त हुए, तो इसका असर इंडिगो के नेटवर्क पर कहीं अधिक गहरा दिखाई दिया। आइए समझते हैं कि अन्य एयरलाइंस की तुलना में इंडिगो को अधिक दिक्कत क्यों झेलनी पड़ी।


    विशाल स्केल और हाई फ्रिक्वेंसी संचालन

    इंडिगो भारत के घरेलू विमान सेवाओं के बड़े हिस्से का संचालन करता है। इतने विशाल नेटवर्क में किसी भी छोटी गड़बड़ी का असर पूरे देश में चेन-रिएक्शन की तरह फैल जाता है। फ़्लाइट की देरी, क्रू टाइमआउट या एक सेक्टर के कैंसल होने से कई कनेक्टिंग सेक्टर प्रभावित हो जाते हैं।

    बड़ा नाइट टाइम नेटवर्क

    एयर इंडिया, विस्तारा और अकासा जैसी एयरलाइंस रात में कम सेक्टर ऑपरेट करती हैं। इसके उलट इंडिगो का नेटवर्क नाइट-टाइम हाई-फ्रिक्वेंसी सर्विस पर काफी निर्भर करता है। नए नाइट-लैंडिंग नियमों ने यह सीमित कर दिया कि एक पायलट जोड़ी एक शिफ्ट में कितनी फ़्लाइट ऑपरेट कर सकती है। यह बदलाव इंडिगो के लिए सीधे ऑपरेशन कम करने जैसी स्थिति बन गया।

    टाइट क्रू यूटिलाइज़ेशन मॉडल

    इंडिगो लंबे समय से अपने क्रू का उपयोग ऐसे करता रहा है कि उनका डाउनटाइम बेहद कम और सक्रिय घंटों का अनुपात अधिक रहे। नए नियमों ने ड्यूटी टाइम सीमाओं को कठोर बनाया, जिससे पायलटों की उपलब्धता अचानक कम हो गई। परिणामस्वरूप, क्रू शेड्यूल में बड़े गैप पैदा हो गए जिन्हें तुरंत भरना संभव नहीं था।

    नेटवर्क पुनर्संरचना की सीमित गुंजाइश

    छोटी फ्लाइट नेटवर्क वाली एयरलाइनों के पास अपना शेड्यूल पुनर्गठित करने की अधिक लचीलापन होता है। इंडिगो का कनेक्शन मैट्रिक्स विशाल और जटिल है, जिसमें स्लॉट बदलना, पायलट रोस्टर एडजस्ट करना या क्रू को अलग-अलग बेस पर री-रूट करना बेहद कठिन होता है। यही वजह है कि इंडिगो की रिकवरी अन्य एयरलाइंस की तुलना में धीमी दिख रही है।

    इंडिगो कब तक सुचारु होगा?

    इंडिगो ने कहा है कि वह ‘कैलिब्रेटेड एडजस्टमेंट’ करके नेटवर्क को स्थिर करने की कोशिश कर रहा है। एयरलाइन के अनुसार, लगभग 48 घंटों में स्थिति नियंत्रण में आ जाएगी। एयरलाइन सबसे अधिक प्रभावित रूट्स पर क्रू को पुनः तैनात कर रही है, नाइट शेड्यूल में बदलाव कर रही है और अंतिम समय की अव्यवस्था से बचने के लिए पहले से कैंसलेशन प्लान कर रही है।

    10 Bullets Points

    1. नए क्रू ड्यूटी नियमों का सबसे बड़ा असर इंडिगो पर पड़ा।

    2. इंडिगो भारत में सबसे अधिक घरेलू उड़ानें संचालित करता है।

    3. नियम बदले तो बड़े नेटवर्क पर चेन-रिएक्शन जैसा प्रभाव दिखा।

    4. इंडिगो की कई हाई-फ्रिक्वेंसी ओवरनाइट फ़्लाइट्स प्रभावित हुईं।

    5. नाइट-लैंडिंग सीमा ने पायलट जोड़ी की क्षमता कम कर दी।

    6. क्रू यूटिलाइज़ेशन मॉडल अत्यधिक टाइट होने से गैप बढ़े।

    7. छोटे नेटवर्क वाली एयरलाइंस आसानी से शेड्यूल एडजस्ट कर पाईं।

    8. इंडिगो का जटिल नेटवर्क रोस्टरिंग बदलाव में बाधा बना।

    9. एयरलाइन 48 घंटे में संचालन सामान्य करने का दावा कर रही है।

    10. इंडिगो ने यात्रियों से माफी मांगते हुए कई कारण बताए।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.