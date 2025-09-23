मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    IRCTC से हुई बड़ी गलती! Cancelled Train की काट दी ऑनलाइन टिकट, यात्रियों ने किया जमकर हंगामा

    IRCTC Train Cancelled: मुजफ्फरपुर से आनंद विहार जाने वाली रद्द ट्रेन की टिकट आईआरसीटीसी ने ऑनलाइन बेच दी। यात्री कंफर्म टिकट (Confirm Ticket) लेकर स्टेशन पहुंचे तो ट्रेन नहीं मिली, जिससे हंगामा हुआ। सूचना तंत्र की कमी और IRCTC की लापरवाही पर सवाल उठे। यह ट्रेन 17 अक्टूबर तक रद्द है और 18 अक्टूबर से चलेगी।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Tue, 23 Sep 2025 11:25:40 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 23 Sep 2025 11:29:12 AM (IST)
    IRCTC से हुई बड़ी गलती! Cancelled Train की काट दी ऑनलाइन टिकट, यात्रियों ने किया जमकर हंगामा
    कैंसिल ट्रेन की टिकट ऑनलाइन जारी IRCTC पर उठे सवाल

    HighLights

    1. IRCTC से हुई बड़ी तकनीकी चूक
    2. कैंसिल ट्रेन का काटा ऑनलाइन टिकट
    3. रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का हंगामा

    डिजिटल डेस्क: IRCTC की एक बड़ी चूक ने मुजफ्फरपुर जंक्शन पर यात्रियों को परेशानी में डाल दिया। मुजफ्फरपुर से आनंद विहार जाने वाली 05219 स्पेशल ट्रेन 20 सितंबर से रद्द है, लेकिन IRCTC की वेबसाइट से इस ट्रेन की टिकट लगातार कटती रही। शनिवार को जब यात्री कंफर्म टिकट (Confirm Ticket) लेकर मुजफ्फरपुर जंक्शन पहुंचे तो ट्रेन नहीं चली, जिससे स्टेशन पर अफरा-तफरी मच गई।

    naidunia_image

    ट्रेन पहले प्रतिदिन, फिर साप्ताहिक और फिर रद्द

    यह ट्रेन पहले प्रतिदिन चलती थी। बाद में इसे साप्ताहिक कर दिया गया और हर शनिवार को परिचालन होने लगा। लेकिन रेलवे बोर्ड के निर्णय के बाद 20 सितंबर से इसे बंद कर दिया गया। इसका आदेश चार नवंबर को जारी हुआ। इसके बाद आरक्षण काउंटर से टिकट कटना बंद हो गया, लेकिन आईआरसीटीसी साइट पर टिकट उपलब्ध रही।

    यात्रियों का आक्रोश

    शनिवार को सैकड़ों यात्री मुजफ्फरपुर जंक्शन पर जमा हो गए। कंफर्म बर्थ वाले टिकट दिखाकर वे ट्रेन चलाने की मांग करने लगे। यात्री पूछताछ काउंटर पर हंगामा करने लगे। इस दौरान आरपीएफ और जीआरपी ने यात्रियों को समझा-बुझाकर शांत कराया। सीतामढ़ी, औराई और शिवहर से आए यात्रियों ने कहा कि रद्द ट्रेन की सूचना न तो स्टेशन पर और न ही नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम के ऐप पर थी।

    ट्रेन रद्द की देरी से हुई घोषणा

    स्टेशन मास्टर को जब स्थिति का अंदाजा हुआ तो सुबह करीब 11 बजे माइक से घोषणा कराई गई कि ट्रेन रद्द है। लेकिन तब तक यात्री आक्रोशित हो चुके थे। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर समय रहते ऐप या स्टेशन पर सूचना दी जाती तो लोग परेशान होकर नहीं आते।

    ट्रेन का भविष्य संचालन

    रेलवे सूत्रों के अनुसार यह ट्रेन 17 अक्टूबर तक रद्द रहेगी। इसके बाद 18 अक्टूबर से 31 नवंबर तक यह ट्रेन फिर सप्ताह में एक दिन, शनिवार को चलेगी और सात फेरियां लगाएगी।

    IRCTC पर सवाल

    यात्रियों ने कहा कि रद्द ट्रेन की टिकट ऑनलाइन उपलब्ध कराना गंभीर लापरवाही है। इससे न केवल यात्रियों का समय और पैसा बर्बाद हुआ, बल्कि उन्हें मानसिक तनाव भी झेलना पड़ा। इस मामले पर IRCTC के PRO सह एजीएम वीके भाटिया से संपर्क किया गया, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।

    यह भी पढ़ें- Tatkal Ticket Booking Guide: दिवाली-छठ पर ट्रेन टिकट की टेंशन खत्म, IRCTC से ऐसे बुक करें और पाएं कन्फर्म सीट

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.