    Tatkal Ticket Booking Guide: दिवाली-छठ पर ट्रेन टिकट की टेंशन खत्म, IRCTC से ऐसे बुक करें और पाएं कंफर्म सीट

    दिवाली (Diwali) और छठ (Chhath Pooja) जैसे त्योहारों में घर लौटने वालों की संख्या काफी बढ़ जाती है। ट्रेनों में सीटें भर जाने के कारण यात्रियों को अक्सर कंफर्म टिकट नहीं मिल पाता। ऐसे में तत्काल टिकट बुकिंग (IRCTC Tatkal Ticket Booking) एक शानदार विकल्प साबित हो सकती है। IRCTC पोर्टल के यात्री घर बैठे AC और नॉन-एसी श्रेणियों (Sleeper Class) के लिए टिकट बुक कर सकते हैं।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Mon, 22 Sep 2025 02:09:09 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 22 Sep 2025 02:19:58 PM (IST)
    ऐसे करें IRCTC पर तत्काल टिकट बुकिंग

    HighLights

    1. IRCTC पोर्टल पर तत्काल टिकट ऐसे करें बुक
    2. दिवाली और छठ में घर जाने का आसान तरीका
    3. AC और Non-AC तत्काल टिकट बुकिंग नियम

    डिजिटल डेस्क: भारत में त्योहारों का सीजन यानी फेस्टिव सीजन नजदीक आते ही ट्रेन टिकटों की भारी मांग बढ़ जाती है। दिवाली (Diwali 2025) और छठ (Chhath 2025) के मौके पर लाखों लोग अपने घर लौटना चाहते हैं। ऐसे में सामान्य टिकटों की बुकिंग करना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। इस समस्या का हल है- तत्काल टिकट बुकिंग (Tatkal Ticket Booking)। आईआरसीटीसी (IRCTC) पोर्टल पर यह सुविधा उपलब्ध है, जिससे यात्री अंतिम समय पर भी टिकट हासिल कर सकते हैं।

    naidunia_image

    तत्काल टिकट बुकिंग की प्रक्रिया (How To Book Tatkal Ticket)

    तत्काल टिकट बुक करने के लिए सबसे पहले आईआरसीटीसी वेबसाइट ([www.irctc.co.in](http://www.irctc.co.in) पर लॉगिन करना होगा। यहां अपना यूजरनेम और पासवर्ड डालकर प्रवेश करें। इसके बाद स्टेशन का नाम, यात्रा की तारीख और श्रेणी भरें।

    कोटा ड्रॉपडाउन में 'Tatkal' विकल्प चुनने के बाद आपको चुने हुए रूट की सभी ट्रेनों की सूची दिखाई देगी। मनपसंद ट्रेन चुनें और श्रेणी के अनुसार उपलब्धता देखें। इसके बाद 'Book Now' पर क्लिक करें।

    यात्री विवरण भरना (Passengers Details)

    बुकिंग करते समय यात्री का नाम, आयु, लिंग, बर्थ प्रेफरेंस और भोजन विकल्प दर्ज करना होगा। ध्यान रहे कि नाम की लंबाई अधिकतम 16 अक्षरों तक ही हो सकती है। इसके साथ मोबाइल नंबर डालें ताकि आपको बुकिंग और कैंसलेशन की जानकारी एसएमएस से मिल सके। वेरिफिकेशन कोड भरने के बाद Continue बटन पर क्लिक करें।

    पेमेंट प्रोसेस (Payment Process)

    अगले पेज पर टिकट डिटेल, किराया (जीएसटी और सुविधा शुल्क सहित) और सीट उपलब्धता दिखाई जाएगी। सभी डिटेल्स चेक करने के बाद Continue बटन दबाएं। इसके बाद अपने पसंदीदा पेमेंट गेटवे का चयन करें और Pay & Book पर क्लिक करें। भुगतान सफल होते ही बुकिंग कंफर्म हो जाएगी और वर्चुअल रिजर्वेशन मैसेज (VRM) आपके मोबाइल नंबर पर आ जाएगा।

    बुकिंग का समय (Tatkal Ticket Booking Timimg)

    तत्काल टिकट बुकिंग यात्रा की तारीख से एक दिन पहले शुरू होती है (यात्रा के दिन को छोड़कर)।

    • एसी कैटेगरी (1A/2A/3A/CC/EC/EA/3E) के लिए बुकिंग सुबह 10:00 बजे से होती है।

    • नॉन-एसी कैटेगरी (SL/FC/2S) के लिए बुकिंग सुबह 11:00 बजे से होती है।

    क्यों है यह सुविधाजनक?

    त्योहारों पर सामान्य बुकिंग में टिकट मिलना बहुत कठिन हो जाता है। तत्काल टिकट बुकिंग यात्रियों को घर जाने का अवसर देती है, भले ही उन्हें आखिरी वक्त में यात्रा करनी हो। हालांकि इसकी संख्या सीमित होती है, इसलिए बुकिंग के समय तेजी से काम करना जरूरी है।

    त्योहारों में अपने परिवार के साथ घर पर दिवाली और छठ मनाने की इच्छा तत्काल टिकट बुकिंग के जरिए पूरी हो सकती है।

