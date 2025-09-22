PoK खुद कहेगा ‘मैं भारत हूं’... पाकिस्तान को राजनाथ सिंह का करारा संदेश, ट्रंप टैरिफ मुद्दे पर भी रखी बात

एजेंसी, नईदिल्ली: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समय दो दिवसीय मोरक्को यात्रा (Rajnath Singh Morocco Visit) पर हैं। सोमवार को भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए उन्होंने पाकिस्तान और पीओके (पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर) पर बड़ा बयान दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत को पीओके पर कब्जा करने के लिए किसी आक्रामक कार्रवाई की जरूरत नहीं है। वहां के लोग खुद ही आजादी की मांग कर रहे हैं और जल्द ही यह इलाका कहेगा- “मैं भी भारत हूं।”
मोरक्को में भारतीय समुदाय से बातचीत के दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। वहां के लोग मौजूदा सरकार से परेशान हैं और भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि पांच साल पहले भी उन्होंने कश्मीर घाटी में भारतीय सेना को संबोधित करते हुए यही बात कही थी कि पीओके पर हमला करने की आवश्यकता नहीं है, यह क्षेत्र खुद भारत में शामिल होगा।
रक्षा मंत्री का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब विपक्ष ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार ने 7 मई को “ऑपरेशन सिंदूर” के दौरान पीओके पर कब्जा करने का मौका गंवा दिया। ऐसे में राजनाथ सिंह का यह बयान पाकिस्तान के साथ-साथ विपक्ष के लिए भी एक करारा जवाब माना जा रहा है।
अपने संबोधन में रक्षा मंत्री ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ के मुद्दे पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जब ट्रंप प्रशासन ने भारतीय आयातों पर 50% टैरिफ लगाया था, तब भारत ने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी थी। राजनाथ सिंह ने कहा, “जो लोग व्यापक सोच और बड़े दिल वाले होते हैं, वे हर बात पर तत्काल प्रतिक्रिया नहीं देते।”
राजनाथ सिंह की यह मोरक्को यात्रा कई मायनों में खास है। वे यहां रेचिड में टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स के व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म के विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। यह पहली बार है जब कोई भारतीय रक्षा मंत्री मोरक्को की यात्रा पर गया है।
रक्षा मंत्री के इस बयान से पाकिस्तान की नींद उड़नी तय है। पीओके को लेकर भारत का यह स्पष्ट संदेश न केवल वहां की स्थिति पर रोशनी डालता है, बल्कि आने वाले समय की दिशा भी तय करता है। राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया है कि पीओके को वापस लेने के लिए युद्ध की नहीं, बल्कि वहां की जनता की इच्छाशक्ति ही काफी है।
