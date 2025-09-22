मेरी खबरें
    PoK खुद कहेगा ‘मैं भारत हूं’... पाकिस्तान को राजनाथ सिंह का करारा संदेश, ट्रंप टैरिफ मुद्दे पर भी रखी बात

    Rajnath Singh Morocco Visit: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मोरक्को में कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर (PoK) बिना किसी आक्रामक कार्रवाई के भारत का हिस्सा बनेगा। उन्होंने दावा किया कि वहां के लोग मौजूदा सरकार से आजादी चाहते हैं और समय आने पर खुद भारत का हिस्सा बनने की मांग करेंगे। रक्षामंत्री के इस बयान को पाकिस्तान पर बड़ा रियलिटी चेक माना जा रहा है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Mon, 22 Sep 2025 12:28:56 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 22 Sep 2025 12:28:56 PM (IST)
    रक्षा मंत्री की पहली मोरक्को यात्रा

    HighLights

    1. राजनाथ सिंह बोले PoK खुद होगा भारत
    2. मोरक्को में भारतीय समुदाय से बातचीत
    3. पाकिस्तान को मिला करारा रियलिटी चेक

    एजेंसी, नईदिल्ली: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समय दो दिवसीय मोरक्को यात्रा (Rajnath Singh Morocco Visit) पर हैं। सोमवार को भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए उन्होंने पाकिस्तान और पीओके (पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर) पर बड़ा बयान दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत को पीओके पर कब्जा करने के लिए किसी आक्रामक कार्रवाई की जरूरत नहीं है। वहां के लोग खुद ही आजादी की मांग कर रहे हैं और जल्द ही यह इलाका कहेगा- “मैं भी भारत हूं।”

    पीओके पर राजनाथ का बड़ा बयान

    मोरक्को में भारतीय समुदाय से बातचीत के दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। वहां के लोग मौजूदा सरकार से परेशान हैं और भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि पांच साल पहले भी उन्होंने कश्मीर घाटी में भारतीय सेना को संबोधित करते हुए यही बात कही थी कि पीओके पर हमला करने की आवश्यकता नहीं है, यह क्षेत्र खुद भारत में शामिल होगा।

    विपक्ष के आरोपों के बीच आया बयान

    रक्षा मंत्री का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब विपक्ष ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार ने 7 मई को “ऑपरेशन सिंदूर” के दौरान पीओके पर कब्जा करने का मौका गंवा दिया। ऐसे में राजनाथ सिंह का यह बयान पाकिस्तान के साथ-साथ विपक्ष के लिए भी एक करारा जवाब माना जा रहा है।

    ट्रंप के टैरिफ पर भी दी प्रतिक्रिया

    अपने संबोधन में रक्षा मंत्री ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ के मुद्दे पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जब ट्रंप प्रशासन ने भारतीय आयातों पर 50% टैरिफ लगाया था, तब भारत ने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी थी। राजनाथ सिंह ने कहा, “जो लोग व्यापक सोच और बड़े दिल वाले होते हैं, वे हर बात पर तत्काल प्रतिक्रिया नहीं देते।”

    रक्षा मंत्री की ऐतिहासिक मोरक्को यात्रा

    राजनाथ सिंह की यह मोरक्को यात्रा कई मायनों में खास है। वे यहां रेचिड में टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स के व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म के विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। यह पहली बार है जब कोई भारतीय रक्षा मंत्री मोरक्को की यात्रा पर गया है।

    पाकिस्तान को रियलिटी चेक

    रक्षा मंत्री के इस बयान से पाकिस्तान की नींद उड़नी तय है। पीओके को लेकर भारत का यह स्पष्ट संदेश न केवल वहां की स्थिति पर रोशनी डालता है, बल्कि आने वाले समय की दिशा भी तय करता है। राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया है कि पीओके को वापस लेने के लिए युद्ध की नहीं, बल्कि वहां की जनता की इच्छाशक्ति ही काफी है।

