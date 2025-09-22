PoK खुद कहेगा ‘मैं भारत हूं’... पाकिस्तान को राजनाथ सिंह का करारा संदेश, ट्रंप टैरिफ मुद्दे पर भी रखी बात

एजेंसी, नईदिल्ली: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समय दो दिवसीय मोरक्को यात्रा (Rajnath Singh Morocco Visit) पर हैं। सोमवार को भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए उन्होंने पाकिस्तान और पीओके (पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर) पर बड़ा बयान दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत को पीओके पर कब्जा करने के लिए किसी आक्रामक कार्रवाई की जरूरत नहीं है। वहां के लोग खुद ही आजादी की मांग कर रहे हैं और जल्द ही यह इलाका कहेगा- “मैं भी भारत हूं।”

पीओके पर राजनाथ का बड़ा बयान मोरक्को में भारतीय समुदाय से बातचीत के दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। वहां के लोग मौजूदा सरकार से परेशान हैं और भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि पांच साल पहले भी उन्होंने कश्मीर घाटी में भारतीय सेना को संबोधित करते हुए यही बात कही थी कि पीओके पर हमला करने की आवश्यकता नहीं है, यह क्षेत्र खुद भारत में शामिल होगा।