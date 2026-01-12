Train Ticket Booking New Rules: आज से बदल गए ट्रेन टिकट बुकिंग के नियम, अब मिलेगा यह फायदा

डिजिटल डेस्क। रेल यात्रियों के लिए आज (12 जनवरी) से टिकट बुकिंग (Train Ticket Booking) के नियमों में एक बड़ा और सुविधाजनक बदलाव हुआ है। बता दें कि यह बदलाव यात्रियों के लिए फायदेमंद हो सकता है। IRCTC ने आधार-वेरिफाइड यूजर्स को तोहफा देते हुए बुकिंग की समय-सीमा बढ़ा दी है। इसके साथ ही कई अन्य बदलाव किए गए है। आइए जानते है क्या-क्या...

यहां देखें नए नियमों का पूरा विवरण:

1. क्या है नया बदलाव?

आज से आधार-वेरिफाइड IRCTC यूजर्स एडवांस रिजर्वेशन पीरियड (ARP) खुलने वाले दिन सुबह 8:00 बजे से लेकर आधी रात तक ट्रेन टिकट बुक कर सकेंगे। इससे पहले यह समय सीमित था।

2. आधार वेरिफिकेशन क्यों है जरूरी?

रेल मंत्रालय के अनुसार, ई-टिकटिंग सिस्टम का दुरुपयोग रोकने और बिचौलियों पर लगाम लगाने के लिए आधार ऑथेंटिकेशन को अनिवार्य और प्रोत्साहित किया जा रहा है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जरिए सिस्टम को और अधिक पारदर्शी बनाया जा रहा है।

3. समय-सीमा में क्रमिक विस्तार (एक नजर में)

बुकिंग विंडो के समय को चरणबद्ध तरीके से इस प्रकार बढ़ाया गया है:

दिसंबर 2025 तक: केवल सुबह 8:00 से 10:00 बजे तक।

29 दिसंबर 2025: सुबह 8:00 से दोपहर 12:00 बजे तक।

5 जनवरी 2026: सुबह 8:00 से शाम 4:00 बजे तक।

12 जनवरी 2026 (आज से): सुबह 8:00 से रात 12:00 बजे तक।

4. महत्वपूर्ण बिंदु

PRS काउंटर: रेलवे स्टेशनों पर स्थित कंप्यूटराइज्ड पीआरएस काउंटरों पर टिकट बुकिंग की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

रेलवे स्टेशनों पर स्थित कंप्यूटराइज्ड पीआरएस काउंटरों पर टिकट बुकिंग की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वेरिफिकेशन: केवल वही यूजर्स इस बढ़े हुए समय का लाभ ले पाएंगे जिन्होंने अपना प्रोफाइल आधार से लिंक और वेरिफाई किया है।

