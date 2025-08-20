Scams In India After Independence: जीप घोटाले से लेकर कॉमनवेल्थ घोटाले तक... पढ़ें भारत के सबसे बड़े घोटालों की लिस्ट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आजादी के बाद भारत ने प्रगति की कई नई ऊंचाइयां छुईं, लेकिन इसी बीच भ्रष्टाचार और घोटालों की लंबी लिस्ट भी देश के सामने आई। छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक ऐसे कई स्कैम हुए, जिन्होंने न सिर्फ़ देश की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाई बल्कि राजनीति और सिस्टम की साख पर भी सवाल खड़े किए। आइए जानते हैं आजादी के बाद से अब तक हुए कुछ बड़े घोटालों के बारे में।

जीप घोटाला (1948)(Jeep scam) भारत का पहला बड़ा घोटाला आज़ादी के ठीक बाद हुआ। सरकार ने लंदन की एक कंपनी से 2,000 जीप खरीदने का सौदा किया था। करीब 80 लाख रुपये का सौदा होने के बावजूद भारत को सिर्फ़ 155 जीपें ही मिल पाईं। इस घोटाले में ब्रिटेन स्थित तत्कालीन भारतीय उच्चायुक्त वी.के. कृष्ण मेनन का नाम सामने आया। हालांकि 1955 में केस बंद कर दिया गया और बाद में मेनन नेहरू कैबिनेट में शामिल हो गए।

मारुति घोटाला (1970s)(Maruti scam) मारुति कंपनी बनने से पहले ही इस घोटाले ने सुर्खियाँ बटोरीं। कहा गया कि पैसेंजर कार बनाने का लाइसेंस पाने में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और संजय गांधी की भूमिका रही। सरकारी मदद और लाइसेंस प्रक्रिया पर सवाल उठे और यह मामला विवादों का केंद्र बन गया। बोफोर्स घोटाला (1987)(Bofors scandal) भारत में भ्रष्टाचार का सबसे चर्चित मामला बोफोर्स घोटाला रहा। आरोप था कि 155 मिमी. फील्ड होवित्जर तोपों के सौदे में स्वीडन की कंपनी बोफोर्स एबी ने लगभग 64 करोड़ रुपये की रिश्वत दी। इसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी समेत कई बड़े नेताओं के नाम सामने आए।