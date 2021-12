KMC Election 2021 Result: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस पर जनता का भरोसा बरकरार है। विधानसभा में शानदार जीत के बाद अब पार्टी ने कोलकाता नगन निगम चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया है। टीएमसी ने 144 वार्डों में से 134 पर कब्जा किया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे राष्ट्रीय राजनीति की एक जीत बताया है। उन्होंने कहा कि ये जनादेश हमें विकास और लोगों के लिए काम करने में मदद करेगा। हम लोगों के लिए और ज्यादा काम करेंगे।

मंगलवार को हुई वोटों की गिनती

कोलकाता नगर निगम चुनाव के 144 वार्डों के लिए वोटों की गिनती मगंलवार सुबह 8 बजे शुरू हुई। टीएमसी 2010 से यहां सत्ता में है। 2015 के चुनाव में पार्टी ने 124 सीटें जीती थीं, जबकि वाम मोर्चे के खाते में 13 सीटें आई थीं। वहीं भाजपा और कांग्रेस ने पांच और दो सीटों हासिल की थीं।

ममता बनर्जी ने किया ट्वीट

पार्टी के जीत पर मुख्यमंत्री ममना बनर्जी ने ट्वीट कर खुशी जताई है। उन्होंने लिखा,केएमसी चुनाव में आपकी जीत के लिए सभी उम्मीदवारों को हार्दिक बधाई। अत्यंत परिश्रम और कृतज्ञता के साथ लोगों की सेवा करना याद रखें। मैं एक बार फिर हम पर विश्वास करने के लिए प्रत्येक जनता को तहे दिल से धन्यवाद देती हूं।

I wholeheartedly thank every single resident of KMC for putting their faith on us, once again.

Heartiest congratulations to all candidates for your victory in the KMC elections. Remember to serve people with utmost diligence and gratitude!

भाजपा को करारा जवाब दिया

कोलकाता के मेयर और राज्य मंत्री फिरहाद हकीम मे कहा कि लोगों ने भाजपा को करारा जवाब दिया है। ये बंटवारे की राजनीति में विश्वास करते हैं। बीजेपी मुझे मिनी पाकिस्तान कहती है। सिर्फ इसलिए कि मैं एक मुसलमान हूं। उन्हें मेरा अपमान करने का अधिकार नहीं है। जनता ने सांप्रदायिक पार्टी को जवाब दिया है। हकीम ने कहा कि यह कोलकाता के लोगों की जीत है। पार्टी ने 23 दिसंबर को एक बैठक बुलाई है, जहां अगले महापौर का फैसला किया जाएगा।

This is a victory for the people of Kolkata because they established their belief in us. With huge victory comes more and, more responsibility. The party has called a meeting on 23rd Dec where the next Mayor will be decided: Firhad Hakim, Kolkata Mayor, and State Minister pic.twitter.com/9cXxqIIMfF

