लालू परिवार की बढ़ी मुश्किलें: 'जमीन के बदले नौकरी' केस में लालू-तेजस्वी समेत सभी पर आरोप तय, अब चलेगा मुकदमा

डिजिटल डेस्क, पटना। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में राउज एवेन्यू स्थित विशेष सीबीआइ अदालत ने अहम आदेश जारी किया है। अदालत ने राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनके पुत्र तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव, पुत्री मीसा भारती सहित अन्य आरोपितों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के साथ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में मुकदमा चलाने के निर्देश दिए हैं।

कोर्ट ने क्या कहा अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट होता है कि आरोपितों के खिलाफ सुनवाई योग्य मामला बनता है। कोर्ट की टिप्पणी के अनुसार यह प्रकरण अलग-अलग सौदों तक सीमित नहीं दिखता, बल्कि एक संगठित आपराधिक गतिविधि की ओर संकेत करता है। आदेश में यह भी कहा गया कि सभी आरोपितों की भूमिकाएं आपस में जुड़ी प्रतीत होती हैं और उन्होंने साझा उद्देश्य के साथ काम किया।

सीबीआई ने अदालत में क्या बताया सीबीआइ ने अदालत को बताया कि रेलवे में नियुक्तियों के बदले अभ्यर्थियों या उनके परिजनों से जमीन ली गई। यह जमीन कथित तौर पर लालू परिवार के सदस्यों या उनसे संबंधित संस्थाओं के नाम ट्रांसफर कराई गई। जांच एजेंसी के मुताबिक नौकरी, जमीन और संपत्ति के लेनदेन को एक सुनियोजित ढांचे के तहत जोड़ा गया था। आदेश के बाद अब मामले में नियमित ट्रायल की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें गवाहों की पेशी और साक्ष्यों की जांच की जाएगी। अदालत ने बचाव पक्ष की उस दलील को स्वीकार नहीं किया, जिसमें पर्याप्त सबूत न होने की बात कही गई थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस चरण पर केवल यह परखा जाता है कि अभियोजन के पास मुकदमा चलाने लायक सामग्री है या नहीं, और इस कसौटी पर अभियोजन सफल रहा है।