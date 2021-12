LIVE Golden Temple Amritsar Beadbi Case 2021: सिख धर्म के सबसे बड़े केंद्र अमृतसर के श्री हरिमंदिर साहिब में शनिवार शाम श्री गुरु ग्रंथ साहिब को अपवित्र करने की कोशिश हुई। बेअदबी मानते हुए सेवादारों ने आरोपी युवक को पीट-पीटकर मार डाला। इसके बाद अमृतसर समेत पूरे पंजाब में माहौल गर्म है। इसे सिखों का अपमान बताया जा रहा है। अब तक की जानकारी के मुताबिक, आरोपी युवक की उम्र 22 से 25 साल के बीच है। गैर सिख युवक उत्तर प्रदेश का रहने वाला बताया जा रहा है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पुलिस को पूरे मामले की निंदनीय जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही यह भी कहा गया है कि इसके पीछे की साजिश का भी पता लगाया जाए, ताकि ऐसी घटना दोबारा न हो। जानिए कथित बेअदबी का इस घटना से जुड़ा हर पहलू

अमृतसर बेअदबी केस, जानिए कब क्या हुआ

शनिवार शाम 6 बजे श्री हरिमंदिर साहिब में रहीरस (श्री गुरु ग्रंथ साहिब का शाम पाठ) के दौरान एक युवक मुख्य भवन (सच्चखंड साहिब) के अंदर सजाए गए श्री गुरु ग्रंथ साहिब में पहुंचा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के सामने सुरक्षा के तौर पर ग्रिल लगाई गई है।

पुलिस और प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, एक घंटे तक लाइन में खड़े रहने के बाद युवक सचखंड साहिब के अंदर पहुंचा और चुपचाप हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उनके सामने खड़े एक अन्य व्यक्ति जैसे ही सिर झुकाकर आगे बढ़ा, युवक ग्रिल के अंदर कूद गया। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) द्वारा जारी सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि युवक अंदर कूदकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब की ओर बढ़ा और पास में रखे सिरी साहिब को उठा लिया। इस दौरान उसके पैर रुमाला साहब को लगे। इस पर वहां मौजूद चारों जवानों ने उसे पकड़ लिया। यहां से एसजीपीसी टास्क फोर्स के जवानों ने युवक को सचखंड साहिब से बाहर निकाल कर पीटा और एसजीपीसी कार्यालय ले गए। इसके बाद बाहर मौजूद लोगों ने भी युवक की पिटाई शुरू कर दी। टीवी पर लाइव टेलीकास्ट से घटना की जानकारी मिलते ही सैकड़ों की संख्या में लोग एसजीपीसी कार्यालय के पास जमा हो गए। एक चश्मदीद ने बताया कि संगत युवक को कमरा नंबर 50 पर ले गई और उसके सिर पर कई वार किए। उसकी मौत हो गई।

Golden Temple sacrilege Case 2021, पढ़िए प्रतिक्रियाएं

Alleged sacrilege incident at Golden Temple this evening during Rehraas Sahib. Man jumped over fence near parkash asthan of Guru Granth Sahib.

I strongly condemn this attempt of sacrilege inside of Darbar Sahib, Amritsar today evening.

The person has been caught, but it is alarming how such an incident can take place inside the premises of Darbar Sahib.#darbarsahib #goldentemple #amritsar pic.twitter.com/BoD4lo5d6S

