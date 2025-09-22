Mahila Udyami Yojana: आज से बिहार में महिलाओं के खाते में आएंगे 10-10 हजार रुपये, जानें कैसे उठा सकते हैं लाभ

एजेंसी, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिला उद्यमी योजना (Mahila Udyami Yojana) की शुरुआत की है। इस योजना के तहत हर परिवार की एक महिला को 10 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी।

सोमवार (22 सितंबर) को इसका शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री 50 लाख महिलाओं के खाते में पहली किस्त के रूप में 10-10 हजार रुपये भेजेंगे। कुल 5 हजार करोड़ रुपये की राशि डीबीटी के जरिए ट्रांसफर होगी, जिससे महिलाएं छोटे व्यवसाय शुरू कर सकेंगी या अपने मौजूदा काम को आगे बढ़ा सकेंगी।

अब तक 1.05 करोड़ जीविका दीदियों ने इस योजना के लिए आवेदन किया है। वहीं 1.40 लाख से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूह (SHG) से जुड़ने के लिए आवेदन कर चुकी हैं। योजना का लाभ केवल SHG से जुड़ी महिलाओं को ही मिलेगा।

कार्यक्रम की रूपरेखा

38 जिला मुख्यालय – डीएम की अध्यक्षता में कार्यक्रम, कम से कम 1 हजार महिलाएं शामिल होंगी।

534 प्रखंड मुख्यालय – बीडीओ की अध्यक्षता में कार्यक्रम, कम से कम 500 महिलाएं शामिल होंगी।

1680 संकुल-स्तरीय संघ – प्रत्येक में 200 महिलाएं भाग लेंगी।

70 हजार ग्राम संगठन स्तर – लाइव प्रसारण की व्यवस्था, प्रत्येक में 100 महिलाएं जुड़ेंगी।

किन्हें मिलेगा लाभ

18 से 60 वर्ष की महिलाएं

परिवार में पति-पत्नी और अविवाहित बच्चे हों

अविवाहित वयस्क महिलाएं जिनके माता-पिता जीवित नहीं

आवेदिका और उसका पति आयकर दाता या सरकारी कर्मचारी (नियमित/संविदा) नहीं होने चाहिए

आवेदन प्रक्रिया

ग्रामीण क्षेत्र: SHG से जुड़ी महिलाएं ग्राम संगठन में आवेदन करेंगी। गैर-SHG महिलाएं पहले समूह से जुड़कर प्रपत्र भरेंगी।

शहरी क्षेत्र: महिलाएं जीविका की आधिकारिक वेबसाइट (www.brlps.in) से ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। जो पहले से SHG से जुड़ी हैं, उन्हें ऑनलाइन आवेदन करने की जरूरत नहीं है।

