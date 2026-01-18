मेरी खबरें
    झारखंड के लातेहार में बड़ा सड़क हादसा, घाटी में बस पलटने से 5 लोगों की मौत

    Latehar bus accident: झारखंड के लातेहार जिले के महुआडांड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ओरसा घाटी में बड़ा हादसा हो गया। यहां एक बस पलट गई है, जिसमें अब तक पां ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sun, 18 Jan 2026 04:37:00 PM (IST)Updated Date: Sun, 18 Jan 2026 04:47:18 PM (IST)
    HighLights

    1. झारखंड के लातेहार में बड़ा सड़क हादसा हो गया
    2. ओरसा घाटी में बस पलटने से 5 लोगों की मौत हो गई
    3. अस्पताल में भारी संख्या में घायलों को लाया जा रहा है

    डिजिटल डेस्क। झारखंड के लातेहार जिले के महुआडांड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ओरसा घाटी में बड़ा हादसा हो गया। यहां एक बस पलट गई है, जिसमें अब तक पांच लोगों की जान चली गई है। इस घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी मनोज कुमार घटनास्थल पहुंचकर पूरे मामले की जांच में जुटे।

    घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा

    घटनास्थल के लिए एंबुलेंस भी रवाना हुई। अस्पताल में भारी संख्या में घायलों को लाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बस में सवार लोग छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से लोध फॉल जा रहे थे। घाटी में अचानक बस पलट गई और चीख पुकार मच गई।


    खबर अपडेट की जा रही है।

