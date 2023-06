Odisha Train Hadsa: ओडिशा रेल हादसे के बाद कई ट्रेनें निरस्‍त, कुछ के रूट में बदलाव, यहां देखें लिस्‍ट

Odisha Train Hadsa: ओडिशा के बालासोर जिले में बहानागा रेलवे स्टेशन के पास शुक्रवार को चेन्नई हावड़ा कोरोमंडल एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ओडिशा के बालासोर जिले में ट्रेन के पटरी से उतर जाने से प्रभावित खंड में कई ट्रेनें रद्द कर दी गईं जबकि कुछ का मार्ग परिवर्तित कर दिया गया। कोरोमंडल एक्सप्रेस के पटरी से उतर जाने के मद्देनजर 2 जून को रात 8 बजे सियालदह से चलने वाली सियालदह-पुरी दुरंतो एक्सप्रेस को रद्द कर दिया गया है। रेल मंत्री ने मृतकों के लिए दस-दस लाख रुपये व घायलों के लिए दाे-दो लाख रुपये मुआवजे की घोषणा की।

इन ट्रेनों के रूट डायवर्ट, कई कैंसल

ट्रेनें रद्द

● 12837 हावड़ा-पुरी एक्सप्रेस की यात्रा दिनांक 02.06.2023 को प्रारंभ

● 12863 हावड़ा-सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल एक्सप्रेस यात्रा 02.06.2023 को शुरू

● 12839 हावड़ा-चेन्नई मेल यात्रा दिनांक 02.06.2023 को प्रारंभ

● 12895 शालीमार-पुरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस यात्रा दिनांक 02.06.2023 से प्रारंभ

● 02.06.2023 को शुरू होने वाली 20831 शालीमार-संबलपुर एक्सप्रेस यात्रा

● 02837 संतरागाछी-पुरी स्पेशल यात्रा दिनांक 02.06.2023 से प्रारंभ

● 22201 सियालदह-पुरी दुरंतो एक्सप्रेस यात्रा 02.06.2023 को शुरू

● 12074 भुवनेश्वर-हावड़ा जन शताब्दी एक्सप्रेस दिनांक 03.06.2023 को भुवनेश्वर से

● 03.06.2023 को हावड़ा से 12073 हावड़ा-भुवनेश्वर जन शताब्दी एक्सप्रेस।

● 03.06.2023 को 12278 पुरी-हावड़ा शताब्दी एक्सप्रेस पुरी से।

● 12277 हावड़ा-पुरी शताब्दी एक्सप्रेस दिनांक 03.06.2023 को हावड़ा से

● 12822 पुरी-शालीमार धौली एक्सप्रेस दिनांक 03.06.2023 को पुरी से

● 12821 शालीमार0पुरी धौली एक्सप्रेस दिनांक 03.06.2023 को शालीमार से

● 03.06.2023 को 12892 पुरी-बंगिरीपोसी पुरी से

● 03.06.2023 को बंगिरिपोसी से 12891 बंगिरिपोसी-पुरी एक्सप्रेस

● 02838 पुरी-संतरागाछी स्पेशल 03.06.2023 को पुरी से

● 12842 चेन्नई-शालीमार कोरोमंडल एक्सप्रेस चेन्नई से 03.06.2023 को

● 12509 SMVT बेंगलुरु-गुवाहाटी बैंगलोर से 02.06.2023 को

टाटानगर के रास्ते ट्रेनों का डायवर्जन:

● 22807 सांतरागाछी-चेन्नई एक्सप्रेस की यात्रा दिनांक 02.06.2023 से प्रारंभ

● 22873 दीघा-विशाखापत्तनम एक्सप्रेस की यात्रा दिनांक 02.06.2023 को शुरू होगी

● 18409 शालीमार-पुरी श्री जगन्नाथ एक्सप्रेस यात्रा दिनांक 02.06.023 से प्रारंभ

● 22817 हावड़ा-मैसूरु एक्सप्रेस की यात्रा दिनांक 02.06.2023 को शुरू होगी

● 12802 नई दिल्ली-पुरी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस दिनांक 01.06.2023 को नई दिल्ली से टाटा-केंदुझारगढ़ होकर चलेगी।

● 01.06.2023 को ऋषिकेश से 18478 ऋषिकेश-पुरी कलिंग उत्कल एक्सप्रेस टाटा-केंदुझारगढ़ होकर चलेगी।

● 03.06.2023 को पुरी से 12815 पुरी-आनंद विहार (नई दिल्ली) नंदनकानन एक्सप्रेस जाखपुरा-जरोली होकर चलेगी।

आंशिक रद्दीकरण:

08415 जलेश्वर-पुरी स्पेशल जालेश्वर से 03.06.2023 को जलेश्वर के बजाय भद्रक से खुलेगी.

12841 शालीमार-चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस पटरी से उतरी

हावड़ा हेल्प लाइन नंबर: 033-26382217

खड़गपुर हेल्प लाइन नंबर: 8972073925 और 9332392339

बालासोर हेल्प लाइन नंबर: 8249591559 और 7978418322

शालीमार हेल्प लाइन नंबर: 9903370746

एसडब्ल्यूआर द्वारा स्थापित हेल्पलाइन नंबर

बैंगलोर 080-22356409

बंगारपेट: 08153 255253

कुप्पम : 8431403419

एसएमवीबी : 09606005129

केजेएम :+91 88612 03980

Derailment of 12841 Shalimar - Chennai Coromandal Express ================ Howrah Help line Number : 033-26382217 Kharagpur Help line Number: 8972073925 & 9332392339 Balasore Help line Number: 8249591559 & 7978418322 Shalimar Help line Number: 9903370746 — South Eastern Railway (@serailwaykol) June 2, 2023

#WATCH | Visuals from the site of the train accident in Odisha's Balasore district where two passenger trains and one good train met with an accident leaving hundreds injured. Rescue operation is underway at the spot. pic.twitter.com/fnz6BISEPl — ANI (@ANI) June 2, 2023

#WATCH | Chennai: Presently rescue operation is underway. We have set up helpline numbers in Howrah-Kharagpur & other stations. We have set up helpline number in Chennai control office: B Guganesan,Chief Public Relations Officer, Southern Railway on Coromandel Express Derailment pic.twitter.com/sbpBC2vbRw — ANI (@ANI) June 2, 2023

#WATCH | Odisha train accident: Visuals from the site of the train accident in Odisha's Balasore district where two passenger trains and one goods train met with an accident leaving hundreds injured. Rescue operation is underway at the spot. pic.twitter.com/yrvUzwxhCj — ANI (@ANI) June 2, 2023

Posted By: Navodit Saktawat