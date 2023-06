Odisha Rail Hadsa Updates: ओडिशा के बालेश्वर जिला अंतर्गत बाहानगा स्टेशन से दो किलोमीटर दूर पनपना के पास शुक्रवार शाम हावड़ा से चेन्नई के बीच चलने वाली कोरोमंडल एक्सप्रेस (12841-अप) ट्रेन एक मालगाड़ी के ऊपर चढ़कर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में 70 यात्रियों की मौत होने की बात कही जा रही है जबकि 300 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। यहां संक्षिप्‍त बिंदुओं में जानिये इस घटना से जुड़े महत्‍वपूर्ण अपडेट्स।

#WATCH | Somyaranjan Sethy, one of the victims of the horrific train accident in Odisha's Balasore, narrates about the incident pic.twitter.com/n0MnuyB8s3

#WATCH | Tamil Nadu: Help desk set up at Chennai railway station in the aftermath of train accident in Odisha's Balasore involving Chennai bound Coromandel express train from Howrah. pic.twitter.com/5jo3LW1XnY

#WATCH | Visuals from the spot where the horrific train accident took place in Odisha's Balasore district

Government of India has confirmed 2 deaths so far and Odisha Chief Secy Pradeep Jena has said that 300-400 have been injured pic.twitter.com/CEsbiNVZQn

