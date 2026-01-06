दिल्ली मेट्रो स्टाफ क्वार्टर में भीषण आग, एक बच्ची समेत परिवार के तीन सदस्यों की मौत

डिजिटल डेस्क। आदर्श नगर इलाके में स्थित दिल्ली मेट्रो (DMRC) के स्टाफ क्वार्टर में बीती रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां पांचवीं मंजिल पर स्थित एक फ्लैट में भीषण आग लगने से एक ही परिवार के तीन लोगों की जलकर मौत हो गई। मृतकों में पति, पत्नी और उनकी मासूम बच्ची शामिल है।
दमकल विभाग को घटना की सूचना रात करीब 2:39 बजे मिली। जानकारी मिलते ही विभाग ने तुरंत छह दमकल गाड़ियों को मौके पर रवाना किया। अधिकारियों के अनुसार, आग फ्लैट के एक कमरे में रखे घरेलू सामान में लगी थी। जब दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद कमरे में प्रवेश किया, तो वहां तीन लोगों के शव बेहद जली हुई हालत में बरामद हुए।
पुलिस के अनुसार, मृतकों की पहचान 42 वर्षीय अजय, उनकी पत्नी 38 वर्षीय नीलम और 10 वर्षीय बेटी जान्हवी के रूप में हुई है। आग पर सुबह 6:40 बजे तक पूरी तरह काबू पा लिया गया था। इस बचाव अभियान के दौरान एक फायरकर्मी राकेश भी घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है।
फिलहाल आग लगने के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। इस हृदयविदारक घटना से पूरे स्टाफ क्वार्टर परिसर में शोक की लहर है।
