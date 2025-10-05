Weather Update: यूपी और उत्तराखंड सहित उत्तरी राज्यों में बारिश की संभावना, Delhi-NCR में जमकर बरसेंगे बादल; बिहार में मची तबाही

डिजिटल डेस्क, इंदौर: उत्तर भारत के राज्यों में लौटते मानसून का असर लगातार जारी है। मौसम विभाग की ओर से कई राज्यों में बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं राजधानी दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में मौसम विभाग ने यलो अलर्ट जारी किया है। यहां मौसम बदलने की संभावना है। रविवार को दिल्ली-एनसीआर में भारी बारिश और तेज हवाएं चल सकती है। बिहार और उत्तर प्रदेश में भी लगातार भारी बारिश का दौर जारी है।
मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, दिल्ली और आस-पास के इलाकों में रविवार को रुक-रुक कर बारिश हो सकती है, जिससे सुबह और शाम के मौसम में ठंडक रहेगी। गुरुवार को हुए बारिश के बाद शुक्रवार और शनिवार को मौसम सामान्य रहा वहीं, रविवार को बारिश होने की संभावना है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी।
इसके अलावा उत्तर भारत के अन्य राज्यों, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान सहित अन्य इलाकों में भारी होने की संभावना बनी हुई है। इन राज्यों में तेज हवा और गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।
बंगाल की खाड़ी में हो रहे मौसमी प्रणालियों में बदलाव का असर पूर्वी तटीय राज्यों में दिख रहा है। मौसम विभाग की ओर तमिलनाडु के 14 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं ओडिशा के तटीय जिलों में भी लगातार बारिश जारी है। बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्नदाब का असर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड के अधिकांश इलाकों पर पड़ रहा है।
बिहार में पिछले 2 दिनों में रुक रुक कर हो रही बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। बिहार के कई जिलों में हो रही बारिश और वज्रपात के कारण अबतक 19 लोगों की मौत हो गई है। वहीं डेढ़ दर्जन से अधिक लोग वज्रपात की चपेट में आने से झुलस गए हैं। बिहार के कई जिलों में लगातार भारी बारिश का दौर जारी है। पटना के कई इलाकों में जलभराव की स्तिथि बन गई है। अतिवृष्टि को लेकर प्रशासन की ओर से मोतिहारी, सारण, सिवान, गोपालगंज व भोजपुर में सभी स्कूल व आंगनबाड़ी केंद्र बंद कर दिए।
उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में भी भारी बारिश का दौर जारी है। वाराणसी में पिछले 21 घंटे में 187 मिमी बारिश दर्ज की गई है, लगातार हो रही तेज बारिश ने यहां 125 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भारी बारिश के कारण पूर्वांचल के कई जिले प्रभावित हुए हैं। किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है।
मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, 1889 से संग्रहित आंकड़ों के अनुसार वाराणसी में अक्टूबर माह में एक दिन में सर्वाधिक वर्षा का रिकार्ड 125 वर्ष पूर्व नौ अक्टूबर सन् 1900 को बना था जब बीएचयू क्षेत्र में 138.8 मिली मीटर वर्षा हुई थी। यह रिकॉर्ड 3 अक्टूबर को हुई बारिश में टूट गया है।