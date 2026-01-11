Weather Alert: उत्तर भारत में ठंड का तांडव, दिल्ली में 2.9 डिग्री तक लुढ़का पारा, कड़ाके की शीतलहर से जमने लगे शहर, जानें कल कैसे रहेगा मौसम का हाल

डिजिटल डेस्क। उत्तर भारत में शीतलहर का असर लगातार तेज होता जा रहा है। राजधानी Delhi में इस बार सर्दी पुराने रिकॉर्ड तोड़ती नजर आ रही है। रविवार, 11 जनवरी को Ayanagar में न्यूनतम तापमान 2.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन का सबसे कम स्तर रहा।
कड़ाके की ठंड के कारण लोगों की कंपकंपी छूट रही है। कई इलाकों में तापमान शून्य के आसपास पहुंचने लगा है। खासकर सुबह और शाम के समय सर्द हवाओं ने हालात और मुश्किल कर दिए हैं, जिससे लोगों के लिए घर से बाहर निकलना भी चुनौती बन गया है।
दिल्ली में बढ़ती सर्दी का असर
दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में तापमान बेहद नीचे दर्ज किया गया। आयानगर के अलावा Palam में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री रहा। Lodhi Road में 4.6 डिग्री और Safdarjung में 4.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। सर्दी से राहत पाने के लिए लोग जगह-जगह अलाव जलाते नजर आए।
Cold wave to severe conditions are prevailing over Rajasthan and coastal Kutch and cold wave conditions over Punjab, Haryana and Delhi.#WeatherUpdate #coldweather #coldwavee #DenseFog #Fog @moesgoi @ndmaindia @NHAI_Official @DDNewslive @DDNewsHindi @airnewsalerts pic.twitter.com/FoS7VpyZq0
— India Meteorological Department (@Indiametdept) January 11, 2026
देश के सबसे ठंडे शहर
दिल्ली के साथ-साथ पूरे उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप जारी है। रविवार को राजस्थान का Pilani देश का सबसे ठंडा शहर रहा, जहां तापमान 1.2 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। इसके बाद Sikar में 1.7 डिग्री तापमान दर्ज किया गया।
उत्तराखंड के Pantnagar में 1.8 डिग्री तापमान के साथ यह देश का तीसरा सबसे ठंडा शहर रहा। वहीं राजस्थान के Churu में 2.0 डिग्री और हरियाणा के Hisar में 2.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया।
बहु मौसम संबंधी चेतावनी
मुख्यबिंदु:
(i) राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 12 और 13 जनवरी को शीत लहर से लेकर गंभीर शीत लहर की स्थिति बने रहने की बहुत संभावना है, और 14 जनवरी को कुछ इलाकों में शीत लहर की स्थिति रहेगी, जिसके बाद इसमें कमी आएगी।
(ii)… pic.twitter.com/dNkYkgaRTf
— India Meteorological Department (@Indiametdept) January 11, 2026
कल कैसे रहेगा हाल
अगर कल के मौसम की बात करें, तो मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, 12 और 13 जनवरी को राजस्थान के कई हिस्सों में शीतलहर से लेकर गंभीर शीतलहर रहने की उम्मीद है। इसके साथ ही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 12 और 13 जनवरी को शीत लहर से लेकर गंभीर शीत लहर की स्थिति रहेगी, 14 जनवरी को कुछ इलाकों में शीत लहर की स्थिति रहेगी, जिसके बाद इसमें कमी आएगी।
यह भी पढ़ें- Weather Alert: कड़ाके की ठंड और कोहरे का 'डबल अटैक', उत्तर भारत में जनजीवन अस्त-व्यस्त