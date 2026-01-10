Weather Alert: कड़ाके की ठंड और कोहरे का 'डबल अटैक', उत्तर भारत में जनजीवन अस्त-व्यस्त

डिजिटल डेस्क। उत्तर भारत(weather update) इस समय कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की दोहरी मार झेल रहा है। मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ी राज्यों तक मौसम ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में जहां कोहरे की चादर छाई हुई है, वहीं कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में शीतलहर का असर तेज हो गया है। हालात ऐसे हैं कि सड़क, रेल और हवाई सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं।

दिल्ली-एनसीआर- गलन वाली ठंड ने बढ़ाई परेशानी राजधानी में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। सुबह के वक्त पालम और सफदरजंग इलाकों में दृश्यता 100 मीटर से भी कम रही, जिसके चलते कई उड़ानों के समय में बदलाव करना पड़ा।