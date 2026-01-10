Weather Alert: कड़ाके की ठंड और कोहरे का 'डबल अटैक', उत्तर भारत में जनजीवन अस्त-व्यस्त

डिजिटल डेस्क। उत्तर भारत(weather update) इस समय कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की दोहरी मार झेल रहा है। मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ी राज्यों तक मौसम ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में जहां कोहरे की चादर छाई हुई है, वहीं कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में शीतलहर का असर तेज हो गया है। हालात ऐसे हैं कि सड़क, रेल और हवाई सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं।
दिल्ली-एनसीआर- गलन वाली ठंड ने बढ़ाई परेशानी
राजधानी में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। सुबह के वक्त पालम और सफदरजंग इलाकों में दृश्यता 100 मीटर से भी कम रही, जिसके चलते कई उड़ानों के समय में बदलाव करना पड़ा।
कश्मीर और हिमाचल- बर्फ थमी, ठंड और तेज
हालांकि पहाड़ों पर ताजा बर्फबारी फिलहाल रुकी हुई है, लेकिन ठंडी हवाओं ने शीतलहर को और तीखा कर दिया है। कश्मीर घाटी में ‘चिल्लई कलां’ का असर साफ नजर आ रहा है और श्रीनगर में तापमान शून्य से नीचे पहुंच गया है। गुलमर्ग और पहलगाम में तेज बर्फीली हवाएं चल रही हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला, मनाली और लाहौल-स्पीति में भी जबरदस्त ठंड है। ऊंचाई वाले इलाकों में पाले के कारण सड़कें फिसलन भरी हो गई हैं, इसलिए सैलानियों को रात के समय यात्रा से बचने की सलाह दी गई है।
पंजाब-हरियाणा- बेहद घना कोहरा, हाईवे पर खतरा
अमृतसर, अंबाला और हिसार जैसे इलाकों में विजिबिलिटी कई जगह 25 मीटर से भी कम दर्ज की गई है। घने कोहरे की वजह से कुछ राष्ट्रीय राजमार्गों पर हादसों की खबरें सामने आई हैं। प्रशासन ने वाहन चालकों से फॉग लाइट के अनिवार्य इस्तेमाल और धीमी गति से वाहन चलाने की अपील की है।
उत्तर प्रदेश- 30 जिलों में शीतलहर
लखनऊ, कानपुर और वाराणसी समेत प्रदेश के करीब 30 जिले ठंड की चपेट में हैं। पश्चिमी यूपी में ठंडी हवाओं के कारण दिन का तापमान सामान्य से 5–6 डिग्री नीचे बना हुआ है, जिससे ‘कोल्ड डे’ जैसे हालात बने हुए हैं।
यात्रियों के लिए जरूरी सलाह
घने कोहरे के कारण कई ट्रेनें और फ्लाइट्स देरी से चल रही हैं। सड़क से सफर करने वालों को फॉग लाइट का प्रयोग करने, सुरक्षित दूरी बनाए रखने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है।
