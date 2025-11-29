मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    उत्तर भारत में कंपकंपाती ठंड का कहर, चक्रवात 'दितवाह' की आहट से बढ़ी चिंता; कई राज्यों के लिए अलर्ट

    उत्तर भारत में सर्दी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में तापमान शून्य से नीचे पहुंच गया है, जिससे नदी-नालों और पाइपलाइनों के जमने की आशंका बढ़ गई है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में शीतलहर का असर दिखने लगा है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sat, 29 Nov 2025 07:56:35 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 29 Nov 2025 08:54:02 AM (IST)
    उत्तर भारत में कंपकंपाती ठंड का कहर, चक्रवात 'दितवाह' की आहट से बढ़ी चिंता; कई राज्यों के लिए अलर्ट
    उत्तर भारत शीतलहर की गिरफ्त में

    HighLights

    1. उत्तर भारत में सर्दी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है
    2. कोहरा और ज्यादा घना होने की संभावना जताई गई
    3. चक्रवात ‘दितवाह’ अगले तीन दिनों तक प्रभाव छोड़ेगा

    डिजिटल डेस्क। उत्तर भारत में सर्दी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में तापमान शून्य से नीचे पहुंच गया है, जिससे नदी-नालों और पाइपलाइनों के जमने की आशंका बढ़ गई है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में शीतलहर का असर दिखने लगा है, साथ ही ठंडक और कोहरा और ज्यादा घना होने की संभावना जताई गई है।

    दितवाह चक्रवात की 100 किमी/घंटा की रफ्तार वाली चेतावनी

    दक्षिण भारत में बनने वाला नया चक्रवात ‘दितवाह’ अगले तीन दिनों तक मौसम को प्रभावित करेगा। इसके असर से तमिलनाडु में 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक की तूफानी हवाएं चल सकती हैं और भारी बारिश का अनुमान है।

    तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी के तटीय क्षेत्रों में 60 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं चलने और भारी वर्षा की चेतावनी के साथ येलो अलर्ट जारी किया गया है।

    आईएमडी ने बताया कि ‘दितवाह’ श्रीलंका तट और बंगाल की खाड़ी के नजदीक होते हुए उत्तर–उत्तरपश्चिम दिशा में बढ़ेगा और रविवार सुबह तक उत्तरी तमिलनाडु व दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तट के पास पहुंचेगा।

    कश्मीर में 18 साल बाद सबसे कड़ाके की ठंड

    कश्मीर घाटी इस समय साल 2007 के बाद का सबसे ठंडा नवंबर झेल रही है। कई जिलों में न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे दर्ज किया जा रहा है। शुक्रवार को शोपियां सबसे ठंडा रहा, जबकि श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -4.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो 2007 के -4.8 डिग्री के करीब है। मौसम विभाग के निदेशक डॉ. मुख्तार अहमद ने कहा कि जब तक बारिश नहीं होगी, ठंड और तेजी से बढ़ती रहेगी।


    हिमाचल में कोहरा और गिरता तापमान

    मंडी और बिलासपुर में घने कोहरे का अलर्ट दिया गया है। शुक्रवार को दोनों जिलों में दृश्यता सिर्फ 100 मीटर रही। कुफरी में तापमान 7.5 डिग्री, सोलन में 2.7 डिग्री और हमीरपुर में 3.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

    पंजाब और दिल्ली में भी सर्दी चरम पर

    पंजाब का फरीदकोट लगातार पांचवें दिन सबसे ठंडा रहा और यहां न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री रहा। दिल्ली में अधिकतम तापमान 25.9 डिग्री और न्यूनतम तापमान 8.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।मनाली–लेह मार्ग पर वाहनों की आवाजाही फिर शुरू हो गई है। शुक्रवार को मनाली से 160 वाहन लेह की ओर गए और लेह से 33 वाहन मनाली पहुंचे।

    इसे भी पढ़ें- “अब समोसा खाने बुलाया है क्या...?” MLA रविंद्र सिंह भाटी ने IAS टीना डाबी पर साधा निशाना, बाड़मेर बैठक में हंगामा

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.