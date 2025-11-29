उत्तर भारत में कंपकंपाती ठंड का कहर, चक्रवात 'दितवाह' की आहट से बढ़ी चिंता; कई राज्यों के लिए अलर्ट

डिजिटल डेस्क। उत्तर भारत में सर्दी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में तापमान शून्य से नीचे पहुंच गया है, जिससे नदी-नालों और पाइपलाइनों के जमने की आशंका बढ़ गई है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में शीतलहर का असर दिखने लगा है, साथ ही ठंडक और कोहरा और ज्यादा घना होने की संभावना जताई गई है।

दितवाह चक्रवात की 100 किमी/घंटा की रफ्तार वाली चेतावनी

दक्षिण भारत में बनने वाला नया चक्रवात ‘दितवाह’ अगले तीन दिनों तक मौसम को प्रभावित करेगा। इसके असर से तमिलनाडु में 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक की तूफानी हवाएं चल सकती हैं और भारी बारिश का अनुमान है।

तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी के तटीय क्षेत्रों में 60 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं चलने और भारी वर्षा की चेतावनी के साथ येलो अलर्ट जारी किया गया है।

आईएमडी ने बताया कि ‘दितवाह’ श्रीलंका तट और बंगाल की खाड़ी के नजदीक होते हुए उत्तर–उत्तरपश्चिम दिशा में बढ़ेगा और रविवार सुबह तक उत्तरी तमिलनाडु व दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तट के पास पहुंचेगा।

कश्मीर में 18 साल बाद सबसे कड़ाके की ठंड

कश्मीर घाटी इस समय साल 2007 के बाद का सबसे ठंडा नवंबर झेल रही है। कई जिलों में न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे दर्ज किया जा रहा है। शुक्रवार को शोपियां सबसे ठंडा रहा, जबकि श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -4.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो 2007 के -4.8 डिग्री के करीब है। मौसम विभाग के निदेशक डॉ. मुख्तार अहमद ने कहा कि जब तक बारिश नहीं होगी, ठंड और तेजी से बढ़ती रहेगी।