उत्तर से दक्षिण भारत तक 10 दिनों में सड़क हादसे की भेंट चढ़ गई 60 से ज्यादा जिंदगी

    By Digital Desk
    Edited By: Manoj Dubey
    Publish Date: Mon, 03 Nov 2025 06:50:07 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 03 Nov 2025 06:55:24 PM (IST)
    उत्तर से दक्षिण भारत तक सड़कों पर दिखा मौत का तांडव।

    1. जयपुर में डंपर ने 17 गाड़ियों को मारी टक्कर, 12 की मौत
    2. आंध्र प्रदेश में बस में आग लगने से 20 लोगों की मौत
    3. तेलंगाना में बस-ट्रक टक्कर में 20 लोगों की गई जान

    डिजिटल डेस्क। पिछले कुछ दिनों में देश के कई हिस्सों से आई सड़क हादसों की खबरों ने हर दिल को झकझोर दिया है। कहीं बच्चे ने अपनी मां को खोया, तो कहीं किसी पिता की आकस्मिक मौत ने पूरे परिवार की दुनिया उजाड़ दी। कई घटनाओं में तो पूरे परिवार का नाम तक मिट गया।

    भारत में सड़क हादसों की वजहें नई नहीं हैं। कभी ओवरस्पीडिंग, कभी लापरवाही से ओवरटेक, तो कभी शराब के नशे में गाड़ी चलाना। मगर इसका खामियाज़ा सिर्फ चालकों तक सीमित नहीं रहता। यह उन परिवारों की जिंदगी को हमेशा के लिए अंधेरे में धकेल देता है, जिनका इससे कोई लेना-देना भी नहीं होता।


    जयपुर में भीषण हादसा, डंपर ने 17 गाड़ियों को रौंदा

    3 नवंबर, सोमवार को राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक भयावह हादसे ने सबको दहला दिया। एक डंपर ने एक साथ 17 वाहनों को टक्कर मार दी, जिसमें 12 लोगों की मौके पर मौत हो गई और करीब 18 लोग घायल बताए गए। दोपहर लगभग 1 बजे यह हादसा तब हुआ जब रोड नंबर 14 से आ रहा डंपर हाईवे पर पेट्रोल पंप के पास घुसने की कोशिश कर रहा था। सामने से आ रही गाड़ियों से उसकी भिड़ंत हो गई।

    पुलिस के अनुसार गंभीर रूप से घायल तीन लोगों को एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। जयपुर कलेक्टर ने आशंका जताई है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में हादसे के बाद का खौफनाक मंजर दिखाई दे रहा है। सड़क पर बिखरे मलबे, टूटे वाहन और रोते-बिलखते लोग।

    आंध्र प्रदेश के कुरनूल में आग का कहर, बस में 20 की मौत

    दीवाली के बाद घर लौटते लोगों के लिए यह सफर आखिरी बन गया। आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में एक बस में आग लगने से 20 लोगों की मौत हो गई। जांच में सामने आया कि बस के नीचे फंसी एक मोटरसाइकिल से निकली चिंगारी ने आग को जन्म दिया। बस में 43 लोग सवार थे, जो हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही थी।

    फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक, बस की बैटरी, ज्वलनशील सीटें और मोबाइल फोन ने आग को और फैलाया। हादसे में 19 यात्री और बाइक सवार की मौत हुई।

    राजस्थान में प्राइवेट बस में आग

    कुछ ही दिनों बाद जयपुर में एक और दर्दनाक हादसा हुआ। एक प्राइवेट स्लीपर बस में आग लगने से दो लोगों की मौत हो गई और 10 लोग झुलस गए। बस में 50 से ज्यादा मजदूर सवार थे, जो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से ईंट भट्ठे में काम करने जा रहे थे। रास्ते में बस 11 केवी हाईटेंशन बिजली लाइन से टकराई, जिससे ऊपर रखे गैस सिलिंडर और दोपहिया वाहन में आग लग गई। यात्री खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश करते दिखे।

    राजस्थान के फलोदी में टेंपो-ट्रक भिड़ंत, 15 की मौत

    2 नवंबर को राजस्थान के फलोदी इलाके में टेंपो ट्रैवलर और ट्रक की जोरदार भिड़ंत में 15 लोगों की मौत हो गई। सभी मृतक जोधपुर के सुरसागर क्षेत्र के रहने वाले थे, जो कोलायत मंदिर से दर्शन कर लौट रहे थे।

    तेलंगाना में बस-ट्रक टक्कर, 20 लोगों की मौत

    तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में आज सुबह एक और भयावह हादसा हुआ। राज्य परिवहन निगम (TSRTC) की बस गिट्टी से भरे ट्रक से टकरा गई। हादसे में 20 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 10 महिलाएं, एक 10 महीने का बच्चा और दोनों वाहन चालक शामिल हैं।

    हर दिन, हर राज्य से आती ये खबरें अब एक ही बात कहती हैं कि समय रहते नियमों का पालन, वाहन की जांच और सावधानी नहीं बरती गई, तो ये हादसे यूं ही आंकड़ों में बदलते रहेंगे और हर आंकड़े के पीछे एक अधूरी कहानी छिपी होगी।

