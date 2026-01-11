दिल्ली के सबसे पॉश इलाके में बुजुर्ग एनआरआइ दंपती को 18 दिन ‘डिजिटल अरेस्ट’ कर 14.85 करोड़ की साइबर ठगी

डिजिटल डेस्क। राजधानी दिल्ली में साइबर ठगी की अब तक की सबसे बड़ी वारदात सामने आई है। साइबर ठगों ने ग्रेटर कैलाश-2 में रहने वाले बुजुर्ग एनआरआइ दंपती को 18 दिनों तक ‘डिजिटल अरेस्ट’ में रखकर 14.85 करोड़ रुपये की ठगी कर ली।

ठगों ने फर्जी TRAI और आइपीएस अधिकारी बनकर पीड़िता के बैंक खाते से आठ किश्तों में यह रकम अलग-अलग खातों में ट्रांसफर करवाई। पीड़िता 77 वर्षीय इंद्रा तनेजा और उनके पति ओम तनेजा अमेरिका सरकार में कार्यरत रह चुके हैं। दोनों वर्ष 2015-16 में सेवानिवृत्त होकर भारत लौट आए थे और वर्तमान में ग्रेटर कैलाश-2 में रह रहे हैं। कॉल करने वाले ने खुद को अधिकारी बताया पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 24 दिसंबर 2025 को उन्हें एक फोन कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) का अधिकारी बताया और डराते हुए कहा कि उनका मोबाइल नंबर आपत्तिजनक और अभद्र कॉल करने में इस्तेमाल हुआ है।