    मसूद अजहर की खुली धमकी के बाद भारत अलर्ट, नए ऑडियो में कहा- 'हजार से ज्यादा सुसाइड बॉम्बर तैयार'

    By Digital DeskEdited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Sun, 11 Jan 2026 05:20:28 PM (IST)Updated Date: Sun, 11 Jan 2026 05:29:23 PM (IST)
    मसूद अजहर की खुली धमकी के बाद भारत अलर्ट, नए ऑडियो में कहा- 'हजार से ज्यादा सुसाइड बॉम्बर तैयार'
    मसूद अजहर की खुली धमकी के बाद भारत अलर्ट

    1. मसूद अजहर का ऑडियो वायरल, सुसाइड बॉम्बर के हमले का दावा
    2. एक हजार से अधिक फिदायीन भारत में घुसपैठ के लिए तैयार
    3. जैश सरगना के नए पैंतरे के बाद सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी

    डिजिटल डेस्क। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित वैश्विक आतंकी और जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का एक सनसनीखेज ऑडियो सामने आया है। इस ऑडियो में वह भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए दावा कर रहा है कि उसके पास हजारों सुसाइड बॉम्बर तैयार हैं, जो किसी भी क्षण हमला करने के लिए बेताब हैं।

    तो वैश्विक मीडिया दहल जाएगा...

    अजहर ने डराने वाले लहजे में कहा कि एक हजार से अधिक आत्मघाती हमलावर उस पर भारत में घुसपैठ की अनुमति देने का दबाव बना रहे हैं। उसने चेतावनी दी कि यदि हमलावरों की असली संख्या उजागर हुई, तो वैश्विक मीडिया दहल जाएगा। यह ऑडियो स्पष्ट करता है कि प्रतिबंधित संगठन अभी भी बड़ी आतंकी साजिश रचने में जुटा है।


    'ऑपरेशन सिंदूर' से टूटी कमर और बौखलाहट

    विशेषज्ञों का मानना है कि मसूद अजहर की यह धमकी उसकी बढ़ती बौखलाहट का नतीजा है। दरअसल, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा चलाए गए 'ऑपरेशन सिंदूर' में जैश-ए-मोहम्मद को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। इस बड़ी सैन्य कार्रवाई में अजहर के कई करीबी रिश्तेदार और चोटी के कमांडर मारे गए थे। जानकारों के अनुसार, जब कोई आतंकी संगठन भारी दबाव में होता है, तो वह अपने कैडर्स का मनोबल बढ़ाने के लिए ऐसे ऑडियो संदेश जारी करता है।

    जांच के घेरे में 'साजिश' और सुरक्षा की तैयारी

    फिलहाल यह ऑडियो सुरक्षा एजेंसियों के लिए जांच का विषय बना हुआ है। सवाल यह है कि क्या वास्तव में जैश के पास इतनी बड़ी संख्या में फिदायीन हमलावर हैं या यह केवल मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा है? हालांकि, ऑडियो की गंभीरता को देखते हुए देश की सुरक्षा में तैनात शीर्ष कमान ने निगरानी बढ़ा दी है ताकि किसी भी संभावित घुसपैठ या हमले को नाकाम किया जा सके।

