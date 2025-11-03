मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    PM Kisan Yojana: खुशखबरी! किसानों के खाते में इस दिन आएंगे 2-2 हजार रुपए?, 21वीं किस्त को लेकर बड़ी अपडेट

    प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) के लाभार्थी किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। लंबे इंतजार के बाद केंद्र सरकार जल्द ही योजना की 21वीं किस्त जारी करने जा रही है। चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Mon, 03 Nov 2025 07:22:24 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 03 Nov 2025 07:22:24 AM (IST)
    PM Kisan Yojana: खुशखबरी! किसानों के खाते में इस दिन आएंगे 2-2 हजार रुपए?, 21वीं किस्त को लेकर बड़ी अपडेट
    किसानों के खाते में इस दिन आएंगे 2-2 हजार रुपए

    HighLights

    1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है
    2. लंबे इंतजार के बाद केंद्र सरकार जल्द ही योजना की 21वीं किस्त जारी करने जा रही है

    डिजिटल डेस्क। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) के लाभार्थी किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। लंबे इंतजार के बाद केंद्र सरकार जल्द ही योजना की 21वीं किस्त जारी करने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नवंबर के पहले हफ्ते में ही किसानों के खातों में 2-2 हजार रुपये ट्रांसफर किए जा सकते हैं। यानी 5 नवंबर तक पैसे आने की संभावना जताई जा रही है।

    इन्हीं किसानों को मिलेगा लाभ

    हालांकि, इस बार भी वही किसान किस्त के पात्र होंगे जिनकी ई-केवाईसी (E-KYC) और जरूरी दस्तावेज पूरे हैं। अगर आपकी ई-केवाईसी पूरी नहीं हुई है या बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है, तो किस्त रुक सकती है। इसलिए समय रहते अपनी डिटेल्स अपडेट कर लें।


    सूत्रों के अनुसार, सरकार ने उन किसानों की सूची तैयार करनी शुरू कर दी है जिनके दस्तावेज सही हैं और बैंक अकाउंट आधार से लिंक हैं। जिन किसानों के रिकॉर्ड अधूरे या गलत पाए जाएंगे, उनका भुगतान रोक दिया जाएगा। बता दें, पिछली यानी 20वीं किस्त अगस्त में जारी की गई थी, जिसके तहत 9.8 करोड़ किसानों के खातों में 2,000 रुपये ट्रांसफर किए गए थे। अब किसान 21वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

    पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त उन्हीं किसानों को मिलेगी जिन्होंने सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं।

    इन बातों का ध्यान

    ई-केवाईसी पूरी होनी चाहिए।

    बैंक अकाउंट, आधार नंबर और जमीन का रिकॉर्ड मैच होना जरूरी है।

    गलत जानकारी या डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन वालों की किस्त रोकी जा सकती है।

    ऐसे चेक करें पीएम किसान योजना का स्टेटस:

    1. आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं।

    2. ‘Beneficiary Status’ वाले सेक्शन पर क्लिक करें।

    3. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें।

    4. कैप्चा कोड भरकर सबमिट करें।

    5. आपकी स्क्रीन पर किस्त की स्थिति दिखाई देगी पैसा आया है या नहीं।

    इसे भी पढ़ें- क्या सिद्धारमैया के बाद डीके शिवकुमार बनेंगे मुख्यमंत्री? कर्नाटक के मंत्री बोले– 'कोई क्रांति नहीं'

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.