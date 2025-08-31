Donald Trump का भारत दौरा कैंसिल, Quad शिखर सम्मेलन से भी दूरी; Tariff विवाद से रिश्तों में बढ़ी कड़वाहट!

डिजिटल डेस्क: भारत और अमेरिका के बीच संबंध हाल के दिनों में काफी तनावपूर्ण (India US Relations) हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाकर दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्तों में खटास पैदा कर दी थी। अब खबर है कि ट्रंप ने इस साल के अंत में होने वाले भारत दौरे को रद्द कर दिया (Donald Trump Cancels India Visit) है।

क्वाड शिखर सम्मेलन से दूरी न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप भारत में आयोजित होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन (Quad Summit) में भी हिस्सा नहीं लेंगे। बताया गया कि उन्होंने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस यात्रा के बारे में आश्वस्त किया था, लेकिन अब अचानक इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया। हालांकि, इस पर अभी तक न तो भारत और न ही अमेरिकी प्रशासन की ओर से आधिकारिक पुष्टि की गई है।

Quad Summit की भारत करेगा मेजबानी भारत इस साल के अंत में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इससे पहले इसी वर्ष जनवरी में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई थी। क्वाड को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा और रणनीतिक सहयोग के लिहाज से अहम मंच माना जाता है। ट्रंप के इस फैसले से भारत की मेजबानी के महत्व पर असर पड़ सकता है। Indo-US रिश्तों में बढ़ती कड़वाहट ट्रंप प्रशासन की ओर से लगातार व्यापारिक दबाव बनाए जाने से भारत-अमेरिका के रिश्ते तनावपूर्ण हो गए हैं। ट्रंप कई बार सार्वजनिक मंच से यह भी कह चुके हैं कि उन्होंने भारत-पाकिस्तान संघर्ष को रोकने में भूमिका निभाई है। भारत ने हमेशा स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान के साथ उसके मसलों में किसी तीसरे देश की कोई मध्यस्थता स्वीकार नहीं की जाएगी।