प्रचार से नीतीश की शपथ तक... PM मोदी का बिहारी अंदाज और 'गमछा पॉलिटिक्स' रही सुपर हिट

डिजिटल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘गमछा पॉलिटिक्स’ ने इस बार बिहार की राजनीति में विशेष असर दिखाया। चुनाव प्रचार से लेकर शपथ ग्रहण समारोह (Bihar CM Oath Ceremony) तक हर बड़े मौके पर उनका बिहारी अंदाज़ देखने को मिला। उन्होंने गमछा पहनकर न केवल स्थानीय संस्कृति के प्रति सम्मान जताया, बल्कि इसे जनता से सीधे जुड़ने का एक प्रभावी माध्यम बनाया। चुनाव नतीजों के बाद जब उन्होंने गमछा पहनकर बिहार की जनता को धन्यवाद दिया, तो यह उनके और लोगों के बीच भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक बन गया।

बिहार में गमछा केवल एक कपड़ा नहीं, बल्कि संस्कृति, सम्मान और जनभावना का प्रतीक माना जाता है। किसान, मजदूर, बुजुर्ग, युवा हर वर्ग इसका उपयोग अपनी पहचान के रूप में करता है। राजनीतिक मंचों पर कोई नेता जब इसे धारण करता है या हवा में लहराता है, तो यह सीधा संकेत जाता है कि वह जनता की जीवनशैली, परंपरा और मूल्यों से खुद को जोड़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे बहुत समझदारी से अपनी ‘कनेक्ट पॉलिटिक्स’ का हिस्सा बनाया।