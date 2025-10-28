पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटिजन सेविंग्स स्कीम, रिटायरमेंट के बाद हर महीने 20,000 रुपये से ज्यादा की गारंटीड इनकम

मेरी खबरें
    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Tue, 28 Oct 2025 08:19:53 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 28 Oct 2025 08:19:53 AM (IST)
    पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटिजन सेविंग्स स्कीम रिटायरमेंट के बाद अच्छा विकल्प है। (फाइल फोटो)

    1. 8.2% सालाना ब्याज दर जारी रही।
    2. हर तीन महीने पर ब्याज का भुगतान।
    3. अधिकतम निवेश सीमा ₹30 लाख तय।

    डिजिटल डेस्क। अगर आप रिटायरमेंट के बाद स्थिर और सुरक्षित आय का जरिया तलाश रहे हैं, तो पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटिजन सेविंग्स स्कीम (SCSS) आपके लिए बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती है। केंद्र सरकार ने अक्टूबर से दिसंबर 2025 (Q3 FY26) की तिमाही के लिए स्मॉल सेविंग स्कीम्स की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है।

    यानी इस तिमाही में भी सीनियर सिटिजन स्कीम पर आपको पहले की तरह 8.2 फीसदी वार्षिक ब्याज मिलता रहेगा। यह योजना न केवल सुरक्षित निवेश का भरोसा देती है बल्कि नियमित इनकम का भरोसेमंद साधन भी है।

    क्या है सीनियर सिटिजन सेविंग्स स्कीम (SCSS)?

    यह स्कीम विशेष रूप से रिटायर्ड लोगों या वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाई गई है, ताकि उन्हें रिटायरमेंट के बाद भी हर तीन महीने पर ब्याज के रूप में नियमित आय मिलती रहे। निवेशक इसमें एकमुश्त राशि जमा करते हैं और ब्याज सीधे उनके पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है।


    ब्याज दर और इनकम की गणना

    वर्तमान में इस स्कीम पर 8.2 फीसदी सालाना ब्याज मिल रहा है। यदि आप 30 लाख रुपये तक निवेश करते हैं, तो सालभर में आपको लगभग 2,46,000 रुपये का ब्याज मिलेगा। चूंकि ब्याज तिमाही आधार पर दिया जाता है, इसलिए हर तीन महीने में 61,500 रुपये आपके खाते में आएंगे। औसतन हर महीने 20,500 रुपये की गारंटीड इनकम बिना किसी जोखिम या बाजार के उतार-चढ़ाव के मिलेी।

    निवेश की सीमा और पात्रता

    इस योजना में न्यूनतम निवेश 1,000 रुपये और अधिकतम 30 लाख रुपये तक किया जा सकता है। इसकी अवधि 5 साल की होती है, जिसे आगे 3-3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है।

    60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति खाता खोल सकते हैं।

    55-60 वर्ष आयु के VRS प्राप्त व्यक्ति भी पात्र हैं।

    50-60 वर्ष के रक्षा विभाग से रिटायर कर्मचारी भी निवेश कर सकते हैं।

