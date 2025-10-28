पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटिजन सेविंग्स स्कीम, रिटायरमेंट के बाद हर महीने 20,000 रुपये से ज्यादा की गारंटीड इनकम

डिजिटल डेस्क। अगर आप रिटायरमेंट के बाद स्थिर और सुरक्षित आय का जरिया तलाश रहे हैं, तो पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटिजन सेविंग्स स्कीम (SCSS) आपके लिए बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती है। केंद्र सरकार ने अक्टूबर से दिसंबर 2025 (Q3 FY26) की तिमाही के लिए स्मॉल सेविंग स्कीम्स की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है।

यानी इस तिमाही में भी सीनियर सिटिजन स्कीम पर आपको पहले की तरह 8.2 फीसदी वार्षिक ब्याज मिलता रहेगा। यह योजना न केवल सुरक्षित निवेश का भरोसा देती है बल्कि नियमित इनकम का भरोसेमंद साधन भी है। क्या है सीनियर सिटिजन सेविंग्स स्कीम (SCSS)? यह स्कीम विशेष रूप से रिटायर्ड लोगों या वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाई गई है, ताकि उन्हें रिटायरमेंट के बाद भी हर तीन महीने पर ब्याज के रूप में नियमित आय मिलती रहे। निवेशक इसमें एकमुश्त राशि जमा करते हैं और ब्याज सीधे उनके पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है।